Sie sind weich, kuschelig und kultig. Für manche sind ausgemusterte Kinosessel auch ein ideales Weihnachtsgeschenk: „Diese Sachen kriegt man nicht beim Discounter“, sagt Kinobetreiber Meinolf Thies, der zusammen mit seiner Frau in Osnabrück und anderen Städten Lichtspielhäuser betreibt. Die ausgemusterten Sessel stammen aus einem kürzlich renovierten Kino in Bergen auf der Ostseeinsel Rügen.

Weil die Nachfrage nach Hunderten ausgemusterten Kinosesseln auf Rügen auch coronabedingt gering ausfiel, nutzen die Kinobetreiber die Transportkapazitäten der an der Renovierung beteiligten Handwerksbetriebe. Ein Lastwagen mit Kinosesseln ging an den Niederrhein. Weil der Thekenbauer aus Osnabrück kam, kamen 126 Kinosessel in die niedersächsische Universitätsstadt, erzählt Thies.

Kinosessel vor allem bei Studenten beliebt

Bereits im vergangenen Jahr verkaufte Thies einen Teil ausgemusterte Kinosessel nach einer Renovierung in Osnabrück, und das mit großem Erfolg: „Die Stadt ist studentisch geprägt und unter Studenten ist so etwas auch ein schönes Weihnachtsgeschenk.“

Gut die Hälfte der Sessel sei schon verkauft worden. “Auch die blauen bekommen wir noch weg“, ist sich Thies sicher. Weitergehen werde es aber wohl erst im Januar - der erneute Lockdown erlaube im Moment nicht, dass Kunden ins Foyer kämen, sich die Sessel aussuchen und verladen.

