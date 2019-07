Niedersachsen SPD-Spitze - Opposition fordert klares Statement von Weil Nachdem am Montag bekannt wurde, dass Stephan Weil offenbar nicht für die SPD-Bundesspitze kandidieren will, schweigt der Ministerpräsident weiterhin. Der Opposition im Landtag reicht es: Sie fordert eine klares Statement des Regierungschefs.

Debatte um SPD-Vorsitz: Offenbar will Stephan Weil (rechts) nicht für die SPD-Spitze in Berlin kandidieren. Er unterstützt indes Lars Klingbeil (links). Die Opposition in Niedersachsen fordert nun ein klares Statement des Ministerpräsidenten. Quelle: dpa