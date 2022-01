Hannover

Die Omikron-Variante des Coronavirus sorgt bei einer Infektion häufiger für mildere Verläufe als frühere Virusvarianten. Forschende der Universitäten Frankfurt und Kent haben nun in einer Studie herausgefunden, wieso das so ist: Die Mutante ist offensichtlich besonders empfindlich gegenüber einem wichtigen zellulären Abwehrmechanismus. Fachleute sprechen dabei von der Interferon-Antwort.

Von Viren befallene Zellen bilden bestimmte Interferone. Das sind vereinfacht gesagt Botenstoffe, die unter anderem andere Zellen über den Eindringling informieren. Interferone sind wichtig für die unspezifische Immunantwort – also eine sehr schnelle, wenn auch weniger spezifische Reaktion des Immunsystems gegen einen Erreger.

Viruslast im Nasenrachenraum geringer

„Offenbar kann Omikron im Gegensatz zu Delta nicht verhindern, dass die befallenen Zellen Interferon produzieren und ausschütten“, sagte Professor Martin Michaelis von der School of Bioscience der University of Kent. Weitere Studien konnten zudem in Zellkultur zeigen, dass die Viruslast im Nasenrachenraum bei Omikron geringer ausfällt als noch bei vorherigen Varianten.

