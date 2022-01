Omikron-Variante dominiert in Niedersachsen

Hannover

Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen verschärft sich weiter. Am Dienstag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben der Landesregierung 461,0 – so viele Neuansteckungen mit dem Covid-19-Erreger wurden auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet während einer Woche registriert. Damit setzt sich der Trend steigender Werte fort, nach 431 am Montag und 417,1 am Sonntag. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) kamen zuletzt 5.996 weitere Fälle hinzu, außerdem starben acht Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Der Bund rechnet damit, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle Ende des Monats erreicht wird.

Auch die Hospitalisierungsinzidenz steigt wieder an, am Dienstag lag der Wert bei 5,2 am Vortag betrug er noch 4,9. „Es könnte sein, dass der Anstieg der Inzidenzen sich nun auf die Krankenhausbelegung auswirkt“, wagte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs, am Dienstag eine vorsichtige Prognose. Die kommenden Tage würden darüber entscheiden, ob sich die These bewahrheite.

Anteil der Omikron-Variante steigt

Grund für den raschen Anstieg ist die Omikron-Variante. Nach Angaben der Landesregierung liegt der Anteil der Virusvariante inzwischen bei 95,1 Prozent. Untersucht wurden 3.100 zufällig ausgewählte Proben.

Angesichts der hohen Infektiosität hat der Bund die Regeln für den Impfstoff von Johnson & Johnson angepasst. Ab sofort gelten Menschen mit einer Impfdosis nicht mehr als vollständig geimpft und nach der zweiten nicht mehr als geboostert. Sie benötigen eine Zweit- und Drittimpfung. „Für Menschen, die sich darauf verlassen haben, mit Johnson & Johnson einen schnellen Schutz zu haben, ist das unangenehm“, machte Heiger Scholz deutlich. Seine Stellvertreterin Claudia Schröder verwies darauf, dass der Schutz nach der ersten Impfung nicht ausreiche.

In Niedersachsen wurden bisher 400.000 Menschen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft. Ein Großteil haben bereits eine Zweitimpfung erhalten, teilte die Landesregierung mit. Eine Anpassung der Impf-Statistik ist derweil nicht geplant.

Von Mandy Sarti