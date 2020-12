Oldenburg/Wolfsburg

Die Polizei in Oldenburg hat in der Nacht zu Dienstag fünf Tatverdächtige festgenommen, die für eine landesweite Einbruchserie verantwortlich sein sollen. Die Ermittler schreiben der Bande auch zwei Einbrüche ins Wolfsburger Badeland im Oktober zu. In einem der beiden Fälle nutzten die Täter sogar Sprengstoff, um zwei Tresore aufzubrechen. Dabei richteten sie einen enormen Sachschaden an und erbeuteten rund 20 000 Euro.

Beim Zugriff wurden die ermittelnden Beamten durch Spezialeinsatzkräfte unterstützt

Den Festnahmen der fünf Tatverdächtigen im Alter von 32 bis 48 Jahren gingen umfangreiche Ermittlungen voraus, die durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg geführt wurden. „Beim Zugriff wurden die ermittelnden Beamten durch Spezialeinsatzkräfte unterstützt“, sagte die Sprecherin der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg, Nadine Eylers

Anzeige

Bande soll hochprofessionell gearbeitet haben

Die Gruppe steht im Verdacht, in den vergangenen Monaten rund 40 Einbrüche in Freizeitbäder, Baumärkte und andere Gewerbeeinrichtungen wie Gartencenter, Möbelmärkte, Getränkehandel oder Landhandel begangen zu haben. Die Tatorte verteilen sich auf die Regionen Oldenburg, Delmenhorst, Hannover, Celle, Braunschweig, Wolfsburg und Sachsen-Anhalt.

Nach polizeilichen Erkenntnissen ging die mutmaßliche Bande bei der Planung und Ausführung der Einbrüche hochprofessionell vor. Zwischenzeitlich sollen die Beschuldigten mit osteuropäischem Hintergrund auch aus Deutschland in ihre Heimat ausgereist sein, was den Ermittlern ihre Arbeit zusätzlich erschwert habe. „Das Ziel der mutmaßlichen Einbrecher waren in allen Fällen die Bargeldeinnahmen der jeweiligen Gewerbeeinrichtungen, welche zum Teil in Tresoren oder Stahlschränken gelagert waren“, erklärte Eylers.

Täter ergattert rund 20 000 Euro

Die Bande soll bei den rund 40 Einbrüchen insgesamt etwa 80 000 Euro erbeutet haben. Allein 20 000 Euro fielen den Tätern bei einem Einbruch ins Wolfsburger Badeland am 25. Oktober in die Hände. Die Einbrecher sprengten zwei Safes im Tresorraum auf und richteten einen Schaden von mehr als 10 000 Euro an. Dabei wurde auch die Elektronik beschädigt, weshalb das Badeland für einen Tag geschlossen bleiben musste. Reinigungskräfte entdeckten den Schaden in der Nacht – ihnen bot sich ein Bild der Verwüstung.

Die Ermittler schreiben der Bande einen weiteren Einbruch ins Badeland nur eine Woche zuvor zu. Damals brachen die Täter mehrere Türen, Schränke und ein Fenster auf und richteten einen Schaden von mindestens 5000 Euro an – Beute machten sie bei diesem Einbruch allerdings nicht.

„Im Zuge der Festnahmen wurden diverse Beweismittel sichergestellt, die nun weitere Ermittlungen nach sich ziehen“, so die Polizeisprecherin. Die fünf Tatverdächtigen seien noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden und sitzen nun in Untersuchungshaft.

Von Florian Heintz