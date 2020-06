Braunschweig

Beim nächtlichen Baden in einem See ist in Braunschweig ein Mann ums Leben gekommen. Der 38-Jährige war mit Freunden am Ölper See und ging dort unter, wie die Polizei am frühen Sonnabendmorgen mitteilte. Demnach hatten die Bekannten bereits im See nach dem Mann gesucht, als die Wasserrettung am späten Freitagabend eintraf.

Einsatz mit Rettungshubschrauber , Tauchern und Leuchtmunition

Neben Rettungstauchern der Berufsfeuerwehr Wolfsburg war auch ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera im Einsatz. Zudem hat die Polizei mit Leuchtmunition geschossen, um gegebenenfalls eine Person an der Oberfläche zu erkennen.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Eine Person im Ölper See ertrunken Am späten Freitagabend ist eine Person zum Baden in den Ölper See gesprungen und... Gepostet von Feuerwehr Braunschweig am Freitag, 26. Juni 2020

Die Einsatzkräfte fanden den Mann etwa zehn Meter vom Ufer entfernt. Die Reanimation blieb erfolglos. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die anwesenden Passanten am Ufer wurden von der Notfallseelsorge betreut.

Auch in der letzten Woche hat es bereits mehrere tödliche Unfälle in Seen in Niedersachsen gegeben. Ein fünfjähriger Junge war in einen See im Kreis Leer gestürzt und gestorben. In einem Baggersee in Lunestedt ( Landkreis Cuxhaven) kam ein 21-Jähriger ums Leben.

Vorsicht: DLRG warnt vor Badeunfällen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) mahnt zu Vorsicht: Generell sollte man möglichst an Stellen baden, wo es eine Badeaufsicht gibt. Und wenn keine da und man alleine unterwegs ist, sucht man sich lieber einen Platz, an dem auch andere Menschen sind. So merkt es jemand, wenn man in Schwierigkeiten gerät.

Auch durch die Corona-Krise steigt in diesem Jahr die Gefahr schwerer Badeunfälle. An vielen Schulen konnte seit März kein Schwimmunterricht stattfinden. Zudem sind viele Freibäder an heißen Tagen wegen der Besucher-Kontingente schneller voll. Daher weichen viele Menschen eher auf unbekannte und unbewachte Badestellen aus.

Von RND/dpa/ewo