Clausthal-Zellerfeld

In Folge eines Badeunfalls im Oberharz ist ein junger Mann in der Nacht zum Mittwoch gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 26-Jährige am Dienstagabend beim Schwimmen in einem Teich in Clausthal-Zellerfeld plötzlich untergegangen. Nachdem Rettungsversuche anderer Badegäste gescheitert waren, wurde der 26-Jährige von Feuerwehrtauchern aus dem gut fünf Meter tiefen Wasser geborgen. Der Rettungsdienst konnte den Mann zunächst zwar wiederbeleben. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, starb dort aber wenig später.

Es ist nicht der erste tödliche Badeunfall in Niedersachsen in diesem Jahr: Anfang Juli war ein 16-Jähriger nach einem Badeunfall im Altwarmbüchener See bei Hannover gestorben.

Im Tankumsee bei Isenbüttel (Kreis Gifhorn) wird seit Dienstagabend nach einem jungen Schwimmer gesucht, der als vermisst gemeldet wurde.

