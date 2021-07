„Obergrenze für Wölfe“: Landvolk startet Aktionstag

Hannover

An zahlreichen Orten wollen Verbandsvertreter und von Wolfsrissen betroffene Weidetierhalter über die aus ihrer Sicht zu große Wolfspopulation informieren und mit Besuchern ins Gespräch kommen, wie das Landvolk mitteilte. Auch Wolfsberater und Politiker seien zu Veranstaltungen und Diskussionsrunden eingeladen. Bereits am Samstagabend werde das Kreislandvolk Diepholz eine „Wolfswache“ um 20 Uhr auf dem Hof Nackenhorst in Wagenfeld abhalten.

Es gehe nicht darum, den Wolf auszurotten, sagte Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers: „Wir fordern ein eindeutiges Wolfsmanagement mit einer Obergrenze, die bei Erreichen den offiziellen Abschuss erlaubt.“ Der Aktionstag werde zeigen, warum so eine Obergrenze nötig sei. Zu den Initiatoren gehören auch der Verband „Land schafft Verbindung“ und das Aktionsbündnis Aktives Wolfsmanagement.

Rund 300 Wölfe in Niedersachsen

Der Naturschutzbund Nabu wandte sich unterdessen gegen ein Wolfmanagement mit Obergrenze und Bestandsregulierung. Die einzige dauerhafte Lösung zum Schutz von Nutztieren und Wölfen könne nur in der Umsetzung konsequenter und fachgerechter Herdenschutzmaßnahmen bestehen, betonte der Nabu-Landesverband mit Blick auf den Aktionstag. Derzeit leben in Niedersachsen 36 Wolfsrudel und zwei Wolfspaare in freier Wildbahn, das entspricht einer Zahl von etwa 300 Tieren.

Von epd