Göttingen

Eine eigene Wohnung. Am besten noch vor dem Winter. Das wäre was. Doch was in Göttingen schon für Menschen mit Arbeit und festem Wohnsitz schwierig zu finden ist, scheint für Nicole und Pierre unerreichbar.

„Wenn du OFW bist, wird die Wohnungssuche zu einem Problem“, sagt Nicole. OFW – Nicole benutzt für sich und Pierre die bei der Polizei gängige Abkürzung für Menschen ohne festen Wohnsitz. Fast die Hälfte ihres Lebens hat die 44-jährige Nicole auf der Straße gelebt und tut es heute noch. „Wir schlafen da, wo Platz ist.“

Mit „wir“ meint sie sich und ihren Freund Pierre. Auch er hat von seinen 45 Jahren mehr auf der Straße gelebt als in einer festen Wohnung. Damals sei es der Tod seines Sohnes gewesen, der ihn aus der Bahn geworfen hat. Alkohol, Drogen – der Abstieg kam schnell für Pierre. Schulabschluss? Berufsausbildung? „Nein“, antwortet Pierre und Nicole: „Sonderschule.“

Die „Ersatzfamilie“

Bei Nicole war es damals – sie war 14 – die Neugier, die sie auf die Straße gebracht hat. In ihrer Heimatstadt im Harz habe sie sich mit den „Pennern“, wie sie sie nennt, angefreundet und festgestellt: „Das sind ganz normale Leute.“ Leute, die schnell zu ihrer „Ersatzfamilie“ geworden sind, sagt Nicole. Wie viel ihr strenges Elternhaus dazu beigetragen hat, lässt Nicole im Vagen.

Fast ist es so, als romantisiert Nicole das Leben auf der Straße. Frei, ungebunden, unterwegs. „Ich habe gesehen, dass man nicht viel Geld braucht, und mit wenig durchs Leben kommt.“ Nachdenklich ergänzt sie aber: „Heute sehe ich das anders.“

Kriminalität, Drogen von Alkohol über Medikamente bis Heroin, Gewalt und Körperverletzung von außen und unter „Berbern“, sexueller Missbrauch, das Elend und der Tod von Weggefährten – die Straße hat Nicole hart gemacht. „Fünf Jahren Knast wegen Drogen“ waren auch dabei, sagt sie. Spurlos ist dieses Leben nicht an der zierlich wirkenden Frau vorüber gegangen.

Pläne für die Zukunft

„Das Leben auf der Straße bringt einen immer wieder runter“, sagt Pierre. Weg von der Straße, das wäre schön. „Damit das Leben weitergehen kann.“ Doch für jeden Schritt in Richtung Normalität werfe einen das Leben auf der Straße zwei zurück. Dennoch hat Nicole nicht aufgegeben, nach vorne zu blicken, und sie schmiedet Pläne für die Zukunft: „Wenn meine Situation gefestigt ist, möchte ich anderen Menschen in ähnlicher Situation helfen“, sagt sie. Schließlich werde ihr heute ja auch geholfen.

Seit November ist Pierre in Göttingen. Im Eingang vom ehemaligen Foot Locker, gleich neben C&A in der Weender Straße war sein Stammplatz zum Schlafen. Der Hauseigentümer habe es ihm erlaubt, die Nachbarn hätten nichts dagegen gehabt, hätten ihn sogar dann und wann mit Sachen vom Bäcker versorgt, erzählt Pierre. Den Platz sauber zu verlassen, gehöre zu seinem Ehrenkodex. Nein, vertrieben worden sei er dort nicht, anders als die Wohnungslosen, die bis vor Kurzem am ehemaligen Gothaer-Haus ihr Quartier aufgeschlagen haben. Von der Polizei kann Pierre nur Gutes berichten. „Die Polizei ist nett und höflich. Sie beschützt uns“, sagt Nicole. Mit den Mitarbeitern des städtischen Ordnungsdienstes sei das aber nicht immer so, meint Pierre und berichtet von Schikanen und Beleidigungen.

Das Leben auf zwei Bollerwagen

Inzwischen hat das Paar einen anderen Unterschlupf gefunden. Wo verraten sie nicht. Sie wollen ihren heimlichen Helfer nicht in Schwierigkeiten bringen. Dort haben sie ihr Hab und Gut verstaut. Es passt auf zwei Bollerwagen. Schlafsäcke, Iso-Matten, Kleidung, Schuhe – das war’s. Die wichtigsten Papiere hat Nicole stets in einer Klarsichthülle bei sich.

Durch Schnorren halten sich die beiden über Wasser. Derzeit 10 bis 20 Euro brauchen sie, um sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Tabak und Milch gehören dazu.

Seit Pierre und Nicole ein Paar sind, passen sie aufeinander auf, sagen sie und halten sich, ganz so als wollten sie ihren Worten Nachdruck verleihen, an den Händen auf der Bank am Wilhelmsplatz. Aufpassen, wenn so wie heute, bei Pierre die „Benzos kicken“, wie Nicole es nennt. Wenn Pierre mal wieder zu viel Benzodiazepine eingeworfen hat, dann gibt Nicole Pierre Halt. Im wahrsten Sinn.

Straßensozialarbeit: Hilfe in der Not

Und wenn der gegenseitige Halt mal nicht ausreicht, wissen Pierre und Nicole, dass sie etwa bei der Straßensozialarbeit des Diakonieverbandes im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Göttingen Hilfe finden. „Die sehen, wenn es einem schlecht geht. Die machen ziemlich viel für uns“, sagt Pierre. Die, das sind etwa Streetworker Daniel Rainers und seine Kollegen, die die Wohnungslosen aufsuchen, sich nach ihrem Ergehen erkundigen und Hilfe bieten, wo immer sie nötig ist. Die reicht von Mahlzeiten, Basisversorgung, Unterstützung bei Behördengängen, Beantragung von Sozialleistungen, Beratung und Einrichten einer Post- und Meldeadresse. Auch der Verein „Förderer“ und die Anlaufstelle „Kontakt in Krisen“ würden gute Hilfe leisten, meinen Nicole und Pierre.

Alkohol, Heroin , Methadon

Seit zwei Monaten seien sie verlobt, sagen Pierre und Nicole. Genauso lange ist Pierre trocken, hat keinen Alkohol angerührt. Davor war das anders. Flaschenweise Korn am Tag sei der Normalfall gewesen. Nicole glaubt, dass Pierre es diesmal schaffen kann. „Vor dem Winter habe ich Angst. Angst, dass ich wieder anfange zu trinken“, sagt Pierre. Zurzeit holen sich beide ihre täglich Methadon-Ration ab, um vom Heroin runter zu kommen.

„Wir kriegen jetzt bald ein Zelt geschenkt“, sagt Nicole. Sie freut sich. Ein Ersatz für die ersehnte feste Wohnung ist das nicht.

Von Michael Brakemeier