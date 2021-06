OLG Celle: Orthodoxe Christen müssen ihre Kinder in die Schule schicken

Celle

Das Weib sei dem Manne untertan, so heißt es im Alten Testament der Bibel. Und Heidrun und Werner Schneider (Name geändert) aus dem Kreis Rotenburg (Wümme) leben nach dieser alttestamentarischen Auffassung. Auch die Evolutionstheorie lehnen die Freikirchler ab. Schließlich hat Gott die Welt in sieben Tagen geschaffen. Das Grundgesetz lässt im Rahmen der Religionsfreiheit auch solche abstrusen Meinungen zu.

Doch der 21. Zivilsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Celle hat jetzt eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen. Denn die Familie Schneider darf ihre orthodoxen Glaubenseinstellungen nicht total auf ihre Kinder ausdehnen. Deshalb hat der Senat jetzt dem Jugendamt für den Bereich schulischer Angelegenheiten den Eltern das Sorgerecht entzogen. Denn die Christenmenschen haben sich beharrlich geweigert ihre acht und sieben Jahre alten Kinder, in die Schule zu schicken. Der Vater wurde bereits 15 Mal zu Bußgeldern wegen Verstößen gegen die Schulpflicht verurteilt.

Jugendamt darf Kinder zum Schulbesuch zwingen

Die Familie hat sieben Kinder. „Sie sind keineswegs verwahrlost“, erklärt OLG-Sprecher Andreas Keppler. Das hatte auch schon das Familiengericht in Rotenburg erkannt. Und festgestellt: Weder im Wissensstand noch in den Sozialkompetenzen seien bei ihnen Defizite festzustellen. Heidrun Schneider (sie hat einen erweiterten Realschulabschluss) hatte die schulpflichtigen Kinder nach dem Konzept einer „Freien Christlichen Schule“ im Homeschooling unterrichtet.

Die Eltern wollen laut OLG-Sprecher verhindern, dass ihre Kleinen mit Einflüssen in Kontakt kommen, die „Gottes Geboten zuwiderlaufen“. Dazu gehört zum Beispiel die Evolutionstheorie, der Sexualkunde-Unterricht oder die Gleichheit von Mann und Frau. Der Senat sah das Kindeswohl der beiden ältesten Kinder akut gefährdet. Sie wachsen ohne Kontakt zu gleichaltrigen Jungen und Mädchen außerhalb ihrer Gemeinde auf. Ohne die Möglichkeit der Mediennutzung könnten sie auch nicht indirekt am Leben der Außenwelt teilhaben. Nun darf das Jugendamt Rotenburg notfalls die Herausgabe der Kinder zum Schulbesuch erzwingen.

OLG-Sprecher: „Weitere Eskalationsstufen denkbar“

Die Begründung des Zivilsenats: Die Eltern können ihre Kinder nicht ausreichend auf schulische Prüfungen und eine Berufsausbildung vorbereiten. Und die Jungen und Mädchen können auch bei dieser Form des Homeschoolings keine ausreichende Sozialkompetenzen erwerben. Das Urteil sei verhältnismäßig, auch wenn das Grundgesetz den Eltern bei der Vermittlung von Weltanschauungsfragen an ihren Nachwuchs eigentlich völlig freie Hand lässt.

OLG-Sprecher Keppler: „Allein durch die Behandlung dieser Unterrichtsstoffe (zum Beispiel Sexualkunde) sind die Eltern aber nicht daran gehindert, ihre Kinder in Glaubensfragen nach eigenen Vorstellungen zu erziehen.“ Sollten die Eltern weiterhin die Schulpflicht ignorieren, seien weitere Eskalationsstufen denkbar.

