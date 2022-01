Hannover

Die medizinische Versorgung hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert: Krankenhäuser mussten schließen, Arztpraxen in ländlichen Regionen ebenso. Pflegekräfte fehlen und geben wegen der Überbelastung ihre Arbeit auf – die Pandemie hat die Situation noch einmal verschärft. SPD und CDU wollen nun mit einer Novellierung des niedersächsischen Krankenhausgesetzes die Versorgung modernisieren. Der Gesetzesentwurf wurde zu Beginn der Woche in den Landtag eingebracht.

„Gerade die Corona-Pandemie hat die hohe Leistungsfähigkeit unserer Krankenhäuser unter Beweis gestellt. Zugleich hat sie aber auch erneut Schwachpunkte aufgezeigt, die wir jetzt korrigieren wollen“, machte Uwe Schwarz, sozialpolitischer Sprecher der SPD, am Donnerstag in Hannover deutlich. Um die Versorgung zu optimieren, sollen die Versorgungsregionen angepasst werden: statt vier wird es künftig acht geben.

Zudem sieht der Gesetzentwurf vor, dass die Krankenhäuser künftig abhängig von ihrer Leistung und Bettenkapazität in drei Versorgungsstufen eingeteilt werden: Grund-, Schwerpunkt- und Maximalversorger. Die „gewaltigste Veränderung“ liegt für Uwe Schwarz in der Krankenhausaufsicht durch das Sozialministerium. „Künftig erhält das Ministerium eindeutige Kompetenzen, die Angebote der niedersächsischen Krankenhäuser besser überprüfen und koordinieren zu können.“ So seien auch Sanktionen möglich.

SPD und CDU erwarten Schließung von Kliniken

Volker Meyer, sozialpolitischer Sprecher der CDU, bewertet die Novellierung als „Meilenstein“ und ist der Überzeugung, dass die Fachaufsicht zu einer erhöhten Sicherheit für die Patientinnen und Patienten führe. Künftig stehe nicht mehr die reine Bettenplanung im Fokus, sondern die qualitätsorientierte Krankenhausplanung. Der Christdemokrat rechnet damit, dass es nach Inkrafttreten des Gesetzes zwei bis drei Jahre dauern werde, bis die Grundstruktur für die Reform steht.

Infolge des Wandels wird auch die Schließung von Kliniken erwartet. „Ich gehe davon aus, dass es in Niedersachsen in zehn Jahren 30 bis 40 Krankenhäuser weniger geben wird.“ Derzeit gibt es 168 Kliniken. Um die Situation im ländlichen Raum aufzufangen, soll mit regionalen Gesundheitszentren die wohnortnahe Versorgung gelingen.

Im Juli 2021 hatte der Landtag die Regierung aufgefordert, ein entsprechendes Gesetz vorzulegen. SPD und CDU haben dies nun in Form eines Fraktionsgesetzes übernommen. Die Regierungsfraktionen erwarten, dass das Gesetz noch in dieser Legislatur verabschiedet wird. In Kraft treten soll die Novellierung am 1. Januar 2023.

Grüne fordern mehr Investition

Meta Janssen-Kucz, sozialpolitische Sprecherin der Grünen, begrüßt die Novellierung. „Das ist auch dringend notwendig, denn die Krankenhauslandschaft in Niedersachsen befindet sich längst im Wandel hin zu einer Grundversorgung in der Fläche und spezialisierten Zentren in großen Kliniken. Dieser Wandel muss mit einer vorausschauenden und an der Behandlungsqualität orientierten Krankenhausplanung gestaltet werden.“ Für sie steht aber auch fest, dass das Land dringend investieren muss – im Doppelhaushalt sei zu wenig Geld für die Kliniken bereitgestellt worden. „Ohne zusätzliche Mittel vom Land bleibt eine neue Krankenhausplanung Makulatur.“

Von Mandy Sarti