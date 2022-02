Hannover

Seit 1. Februar können sich alle Niedersächsinnen und Niedersachsen, die bisher noch keine Impfung gegen Covid-19 erhalten haben, unter 0800/9988665 auf die Warteliste für einen Termin mit dem Impfstoff von Novavax setzen lassen, hat das Land bekanntgegeben. Für den Abschluss der Grundimmunisierung seien zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen nötig. Der Zweittermin werde vom Impfteam vor Ort individuell festgelegt.

Die erste Lieferung wird ab dem 21. Februar erwartet und soll vom Bund direkt an die Länder geliefert werden. Er wird dann von den Impfteams der Kommunen angeboten. „Wir erwarten für Niedersachsen in einem ersten Schritt rund 170.000 Impfdosen, im gesamten ersten Quartal könnten es nach Angaben des Bundes sogar bis zu eine Million Dosen werden“, erklärte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alternative für Skeptiker

„Insbesondere die bisher noch ungeimpften Niedersächsinnen und Niedersachsen, für die ab dem 16. März die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt, sollten sich so schnell wie möglich um einen Impftermin bemühen“, sagte sie in Richtung des medizinischen Personals in ambulanten und stationären Einrichtungen sowie Arztpraxen. „Auch diejenigen, die den bisher eingesetzten mRNA- und Vektorimpfstoffen skeptisch gegenüberstehen, haben nun eine Alternative“, betonte Behrens. Alle zugelassenen Impfstoffe seien sicher und schützten zuverlässig vor schweren Krankheitsverläufen.

Personen, die sich bei der Impfhotline auf die Novavax-Warteliste setzen lassen, würden eine SMS mit einem Impftermin in der gewünschten Kommune erhalten, sobald der Impfstoff vor Ort zur Verfügung stehe.

Von rue