Northeim

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fredelsloh (Kreis Northeim) sind fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache im ersten Obergeschoss des Gebäudes aus. Ein 69-jähriger Mann, der laut Polizei auf den Rollstuhl angewiesen ist, sei von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet worden. Er habe reanimiert werden müssen und sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei.

Eine 90-jährige Frau sei von einem weiteren Bewohner aus ihrer Wohnung geholt worden und habe sich dabei den Oberschenkel gebrochen. Auch ihr Retter wurde den Angaben zufolge verletzt, außerdem ein Nachbar und ein Feuerwehrmann. Das Mehrfamilienhaus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Eine Schätzung zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst nicht. Brandermittler sollen an diesem Freitag die Ursache des Feuers klären.

Ein Anwohner hatte über den Notruf am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ein brennendes Wohnhaus in der Straße Am Nonnenbach gemeldet. Nur wenige Minuten später hätten laut Konstantin Mennecke, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Northeim, bereits erste Flammen aus den Fenstern geschlagen.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sei ihnen ein Bewohner, der stark verrußt durch die massive Rauchentwicklung gewesen sei, aus dem Gebäude entgegengekommen und hätte von zwei vermissten Personen berichtet. Unter Atemschutz betraten die Einsatzkräfte das brennende Haus und retteten die zwei vermissten Personen und übergaben sie an den Rettungsdienst.

Von RND/lni