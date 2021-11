Norderney

Um eine Schutzdüne auf der ostfriesischen Insel Norderney langfristig zu sichern, pflanzen Küstenschützer dort derzeit rund 300.000 Strandhafer-Pflanzen. Der Strandhafer befestigt mit seinen Wurzeln die Oberfläche der Düne. „Der Sand kann sonst durch Wind weggeblasen werden und zu einer Schwächung der Düne als Küstenschutzelement führen“, erklärte Frank Thorenz vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Durch eine dichte Bepflanzung bremsen die Halme der Pflanzen den Wind. „Dadurch kann der Sand nicht mehr weggeblasen werden – das ist eine Art natürliche Wind-Bremse“, sagte Thorenz. Etwa zehn Pflanzen kommen auf einen Quadratmeter Dünensand. Insgesamt werden so drei Hektar bepflanzt.

Die Düne schützt Norderney bei einer Sturmflut

Neben Deichen sichern auch Dünen die Ostfriesischen Inseln. Vor allem an den Nordseiten der sieben bewohnten Inseln gibt es sogenannte Schützdünen, die oberhalb der Sandstrände die Schutzfunktion von Deichen übernehmen. Auf allen Inseln zusammen gibt es 97 Kilometer Schutzdünen. Zusammen mit den Deichen, die insbesondere die Südseiten der Inseln schützen, bilden die Dünen um die Siedlungsgebiete einen Schutzring vor Überflutungen.

Die Anpflanzungen an der Norderneyer Düne sind notwendig, da diese auf 900 Metern erst vor kurzem verstärkt wurde. Die Düne war laut NLWKN mit ihren Kuppen und Senken insgesamt nicht hoch und breit genug, um das Inselinnere langfristig sicher vor Sturmfluten zu schützen. Daher wurde Sand von dem vorliegenden Strand entnommen und damit die Düne auf eine Breite von mindestens 20 Metern und eine Höhe von 7,50 Meter verstärkt. „Dann können wir sicher davon ausgehen, dass die Düne auch bei Sturmfluten ihre Küstenschutzfunktion vollständig erfüllt und sich optimal in das Landschaftsbild einfügt“, sagte Thorenz, Leiter der NLWKN-Betriebsstelle in Norden.

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten an der Düne, folgt nun die Bepflanzung mit baltischem Strandhafer. Diese Art baut der NLWKN auf einem eigenen Pflanzacker auf Norderney an. Die Anpflanzungen an der Düne ist mühsame Handarbeit und wird voraussichtlich noch bis zum kommenden Jahr andauern.

Auch auf Juist und Langeoog wurden Dünen verstärkt

„Wir versuchen einen an den Standort so gut wie möglich angepassten Küstenschutz umzusetzen“, sagte Thorenz. Bei der Norderneyer Düne etwa könne gut mit natürlichen Baustoffen, wie dem vorhandenen Sand und den Pflanzen gearbeitet werden. „Das ist eine Standard-Technik, die wir schon sehr lange an sandigen Küsten einsetzen.“ Eingriffe in die Natur würden dabei möglichst vermieden und wertvolle Biotope bei der Planung umgangen. Ähnliche Dünenverstärkungen gab es zuletzt etwa auch an der Domäne Bill auf Juist und am Pirolatal auf Langeoog.

Von RND/lni