Laage

Die Regierungschefs der fünf norddeutschen Bundesländer vereinbarten am Donnerstag in Laage (Landkreis Rostock) eine engere Zusammenarbeit. „Wir müssen eine gemeinsame starke Stimme sein“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), diesjährige Vorsitzende der Länderkonferenz. Bei der Energiewende werde es in den kommenden Jahren einen „Machtkampf“ der Regionen gegeben. Der Norden habe die besten Voraussetzungen, bei Windenergie und Wasserstofftechnologie die Führungsrolle zu übernehmen. Dazu sei aber eine engere Zusammenarbeit im Norden nötig.

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU), der die Ergebnisse der Konferenz gemeinsam mit Schwesig der Presse vorstellte, lobte die seiner Meinung nach bereits gute Zusammenarbeit. Das Interesse, zusammen voranzukommen, sei groß – bei Energiepolitik und anderen für die Norden relevanten Themen, wie etwa Tourismus und Bewältigung der Corona-Folgen.

Kritische Kammern

Einen Dämpfer verpassten die Industrie- und Handelskammern der beteiligten Bundesländer der leicht blumigen Gipfelharmonie per gemeinsame Presseerklärung. „Investitionen in Forschung und Entwicklung sind in Norddeutschland insgesamt ausbaufähig“, sagte Matthias Belke, Präsident der IHK in Schwerin. Um besser zu werden, wären überproportionale Investitionen in die Bildung und Steueranreize für Forschungsausgaben von Unternehmen der richtige Weg. Davon war bei den Regierungschefs nichts zu hören. Die Kammern kündigen ein eigenes Konzept für ein starkes Norddeutschland an – mit konkreten Vorschlägen, die in Laage durchgängig fehlten.

Die Politiker-Runde könne sehr wohl etwas bewirken, entgegnete Schwesig auf die Kritik der Kammern. Sie verwies auf die Entscheidung des Bundes, staatliche Aufträge für Militärschiffbau nur noch national und nicht mehr europaweit auszuschreiben. Das helfe den norddeutschen Werften und sei ein Verdienst der Nordländer-Runde. Ein weiteres Beispiel für gelungene Kooperation sei die Metropolregion Hamburg, von der Teile Mecklenburgs profitierten.

Rettung der Innenstädte ein Thema

Andere Schwerpunkte der Konferenz waren die Rettung der Innenstädte, die besonders unter den Folgen von Corona leiden, sowie die Stärkung des Gesundheitswesens, „damit wir für solche Pandemien gewappnet sind“, so Schwesig.

Zudem sind sich die fünf Länder einig, im Kampf gegen die Corona-Pandemie und dabei insbesondere gegen die sich weiter ausbreitende Delta-Variante auf erneute Schließungen zu verzichten. Stattdessen müssten die Impfungen forciert werden, um eine Durchimpfung der Bevölkerung und damit die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, sagte Schwesig.

Parallel dazu müssten die in einigen Bereichen bestehenden Maßnahmen wie Masken- oder Testpflicht die Menschen weiter schützen. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Delta-Variante wie die britische Variante die Corona-Infektion übernehmen wird.“ Schwesig appellierte an die Bürger, das Impfangebot zu übernehmen.

Absage an Sparrunden

Die Länder-Chefs verhandelten in zwei getrennten Durchgängen zunächst mit Gewerkschaftsvertretern, dann mit Arbeitgeberverbänden. „Wir haben in der Pandemie gesehen, dass uns ein handlungsfähiger Staat gerettet hat“, sagte Schwesig in Anspielung auf die Diskussion um Einsparungen zur Bewältigung der Krisenfolgen. Mehrdad Payadeh vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) forderte: „Es darf kein Sparpaket für den öffentlichen Dienst geben, der in der Pandemie die Arbeit geleistet hat.“

Ingo Schlüter, DGB-Nord-Vize des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sprach nach den Gesprächen von einem „Aufbruchsignal“, das die Konferenz vermittelt habe. Die Wasserstoffwirtschaft werde viele neue bezahlte Jobs bringen, hier gebe es gute Anzeichen, dass diese auch gut bezahlt würden.

Aufholjagd stockt

Lars Schwarz, Arbeitgeber-Präsident von MV und amtierender Chef des norddeutschen Unternehmerkuratoriums, sieht noch einen langen Weg, bis der Norden ein dem Süden ebenbürtiges „Kraftzentrum“ bilden kann. Schwarz: „Das Nord-Süd-Gefälle ist weiter erheblich, es ist kein flächendeckender Aufholprozess zu verzeichnen.“

Nun gehe es darum, die für den Tourismus und Handel wichtigen Innenstädte und Ortskerne zu stärken, die über monatelang „zur Ader gelassen wurden“. Außerdem müssten die Behörden bürokratische Hürden abbauen, fordert Schwarze. Genehmigungsverfahren dauerten zu lange, „das bestehende System ist zu träge“.

Die Konferenz fand auf dem Gelände des Unternehmens Apex statt, einer der ersten erfolgreichen Ansiedlungen der Wasserstoffwirtschaft im Norden, die neben der Windenergie als Hoffnung für neue Industrie im Nordosten gilt.

Von Gerald Kleine Wördemann/OZ/RND