Schwärmereien von den „guten deutschen Seelen“, Adolf Hitler als Vorbild, Hass auf Juden: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die rechtsextreme Gruppierung „Nordadler“ verboten. In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Brandenburg rückten am Dienstagmorgen insgesamt rund 300 Polizisten zu Razzien bei sieben führenden Vertretern der Gruppe an – auch in der Region Hannover.