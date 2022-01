Hannover

Die Omikron-Variante breitet sich auch in Niedersachsen aus: In der vergangene Woche lag der Anteil der Mutationen schon bei 27 Prozent, in der ersten Dezemberwoche dagegen gerade einmal bei zwei Prozent. Wenngleich deswegen bundesweit über neue Beschlüsse diskutiert wird, hat diese Entwicklung offenbar vorerst keinen Einfluss auf den Schulbetrieb. Das niedersächsische Kultusministerium plant für den 10. Januar mit Schulöffnungen.

„Offene Schulen mit gesunden Kindern und Schulbeschäftigten haben für uns höchste Priorität“, sagte ein Sprecher des Hauses von Grant Hendrik Tonne (SPD) gegenüber der NP. Grundlage für den Start im Präsenzbetrieb sei das Konzept, das im Dezember entwickelt wurde. Schülerinnen und Schüler, die nicht vollständig geimpft sind, müssen sich demnach täglich testen und eine Maske tragen. Für die Schulbeschäftigten gilt die 3G-Regel. „Fast alle Lehrkräfte sind zudem geimpft, viele auch bereits geboostert. Auch der Anteil der geimpften Kinder und Jugendlichen wächst an. Dieses Konzept halten wir nach wie vor für tragfähig, um nach den Ferien mit Präsenzunterricht in Sicherheit zu starten“, zeigte sich der Sprecher überzeugt.

Erfahrungen aus anderen Ländern sollen in Lagebewertung einfließen

Gleichzeitig sei sich das Ministerium über die Unsicherheit durch die Omikron-Variante bewusst. Deswegen werde die Situation beobachtet, zudem befinde man sich in enger Abstimmung mit den Ländern, die bereits in dieser Woche wieder mit dem Unterricht starten. Der Ministeriums-Sprecher machte aber auch deutlich: „Wir haben uns als Gesamtgesellschaft verpflichtet, alles dafür zu tun, dass Schulen und Kitas offenbleiben, damit die Kinder nicht erneut die Hauptlast tragen müssen. Diese Pflicht einzulösen, sollte nun unsere vornehmste Aufgabe sein, wohlwissend, dass die Pandemie eine hohe Dynamik entfachen, Unwägbarkeiten mit sich bringen und es letzte Gewissheiten nicht geben kann.“

Ein Kurs, der für die gesamte Landesregierung gilt. Die GroKo will die Schulen möglichst lange offenhalten. Aus Regierungskreisen ist zu vernehmen, dass man vor Schulschließungen andere gesellschaftliche Bereiche einschränken wolle. Mit Blick auf die Beratungen neuer Verschärfungen von Bund und Ländern am Freitag zeigt man sich aber zurückhaltend. Vielmehr könnte es darum gehen, die Quarantänezeit zu verkürzen. In Niedersachsen greifen im Vergleich zu anderen Ländern recht scharfe Regeln – die Weihnachtsruhe gilt noch bis zum 15. Januar. Die Inzidenz ist dagegen mit 174,6 vergleichsweise gering.

Datenlage noch nicht valide

Allerdings hat die Zahl der Neuinfektionen angesichts der zurückliegenden Feiertage noch wenig Aussagekraft. Erst für die kommenden Tage werden validere Daten erwartet. Laut einem Sprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes werde es vermutlich sogar bis Mitte oder Ende Januar dauern, bis die Meldeverzögerungen vollends ausgeglichen seien. Eine entscheidende Rolle spiele dabei auch die Testung der Schülerinnen und Schüler, die in der kommenden Woche beginnt. Von dem Anstieg der Tests erhofft man sich auch konkretere Aussage zur Omikron-Mutation. „Die Kurve der Omikron-Variante geht steil nach oben. Vermutlich wird sie bereits Ende Januar dominieren.“

Klar ist im Moment, dass die Omikron-Variante ansteckender ist, aber ersten Prognosen nach zu leichteren Verläufen führt. Unklar ist derweil, ob das zu einem Anstieg der Covid-19-Erkrankten auf den Normalstationen führt. Ein Punkt, auf den die Landesregierung genau blickt, wie die NP erfuhr. Für Donnerstag wird auf Bundesebene eine Einschätzung des Expertenrates erwartet – diese könnte die Lagebewertung noch einmal beeinflussen.

Von Mandy Sarti