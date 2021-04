Niedersachsens Pflegekammer wird endgültig aufgelöst

Hannover

Es ist das Ende eines langen, steinigen Wegs: Am Mittwoch stimmte der niedersächsische Landtag für die Auflösung der Pflegekammer. Eine Institution, die eigentlich für die Interessen der unterrepräsentierten Pflege einstehen sollte, sich aber in eine Serie von Pannen verwickelte und am Ende zum politischen Spielball wurde. 

„Die Pflegekammer sollte in erster Linie die Beschäftigten in der Pflege unterstützen und stärken. Heute muss man sagen: Der Pflegekammer ist es letztendlich nicht gelungen, die Akzeptanz der Pflegefachkräfte zu gewinnen“, sagte Sozialministerin Daniela Behrens (SPD). Nun soll sie bis zum 30. November 2021 abgewickelt werden. Dazu gehört auch die vollständige Rückzahlung der Mitgliedsbeiträge, bisher sind 97 Prozent der Zahlungen erstattet worden.

Mit der Übernahme des Amtes von Carola Reimann, fiel Daniela Behrens auch dieses unliebsame Thema in die Arme. Die Pflegekammer – ein Kind von SPD und Grüne, das vom jetzigen Koalitionspartner CDU nie akzeptiert und gelegentlich auch boykottiert wurde, hatte es schon mit dem Start nicht leicht. Es fehlte an Mitteln – einer entsprechenden Anschubfinanzinierung. Durch viel zu hoch berechnete Mitgliedsbeiträge, verlor die Kammer dann ihr Ansehen unter den Mitgliedern. Sandra Mehmecke, eine Präsidentin, die unter den Mitarbeitenden Angst und Schrecken verbreitet haben soll, tat ihr Übriges. Am Ende stand die Kammer auch unter neuer Führung vor einem Scherbenhaufen: In einer Befragung stimmten die Mitglieder gegen den Fortbestand der Interessenvertretung. Die Debatte mündete sogar in Rücktrittsforderungen gegen Carola Reimann.

Grüne zeigen sich selbstkritisch

Meta Janssen-Kucz (Grüne), zeigte sich betroffen: „Es ist uns – und das sage ich nicht ohne Selbstkritik – von Anfang an nicht gelungen, den Pflegekräften zu vermitteln, welchen Nutzen die Pflegekammer für sie hat.“ Dies sei vor allem deshalb dramatisch, weil gerade diese Berufsgruppe eine Interessenvertretung brauche. Die Belastung sei enorm, viele stiegen aus dem Beruf aus. Meta Janssen-Kucz sieht die Fehler für das Scheitern aber auch bei der rot-schwarzen Landesregierung, „fehlende Anschubfinanzierung, ein miserables Krisenmanagement, kaum Unterstützung durch das Sozialministerium“ seien ausschlaggebend für das Ende der Institution. Problematisch sei aber vor allem, dass die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen am Ende keine Interessenvertretung mehr habe. Es müsse jetzt für bessere Arbeitsbedingungen, für mehr Geld und mehr Entlastung gestritten werden.

Susanne Schütz (FDP) zeigt sich derweil erleichtert über das Ende der Kammer. Ihre Fraktion ist damals gegen ihre Errichtung gewesen. „Wir lehnten von Anfang an den Ansatz ab, die Pflegekräfte zwangsweise zu verkammern und gleichzeitig eine große Anzahl der Pflegehilfskräfte von der Vertretung auszuschließen.“ Zudem sei die Interessenvertretung für viele Bereiche nicht zuständig gewesen. Mit dem Ende der Kammer sei es nun allerdings notwendig, die Belange der Pflegekräfte zu klären, mit reinem Applaus während der Pandemie sei dies nicht getan, zeigte sich Susanne Schütz überzeugt.

Einen Teil der bisherigen Aufgaben der Pflegekammer wird künftig das Sozialministerium übernehmen. „Wir arbeiten bereits an einer Anpassung der Weiterbildungsverordnung für Gesundheitsfachberufe, um die pflegerischen Weiterbildungen nahtlos fortführen zu können“, sagte Sozialministerin Daniela Behrens. Es gebe zudem Überlegung, wie eine Ehtikkommission für die Pflegeberufe inhaltlich ausgestaltet werden könne.

Von Mandy Sarti