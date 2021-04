In ausgewählte Innenstädte in Niedersachsen soll das Leben zurückkehren. Die Landesregierung lässt dabei sehr hohe Corona-Inzidenzwerte von bis zu 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern zu. Einige Testkommunen wollen die Reißleine früher ziehen.

Niedersachsens Modellkommunen brauchen Vorlauf für Corona-Lockerungen – so ist der Stand in den Städten

