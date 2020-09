Hannover

Der Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat Folgen: Nachdem zunächst Südkorea angekündigt hatte, kein Schweinefleisch mehr aus Deutschland zu importieren, zog am Samstag auch China nach. Niedersachsens Landwirte sind nun in Sorge.

Einer von ihnen ist Jürgen Buchholz. Der Bauer aus Lehrte hält selbst knapp 300 Schweine und ist überzeugt: „Mit denen werde ich kein Geld mehr verdienen.“ Denn der Preis ist bereits gesunken – ein Mastschwein ist nun etwa 20 Euro weniger wert. Buchholz sagt: „Hinter uns liegen wegen der Pandemie bereits schwere Monate. Die Schlachtung staut sich, es ist zu viel Fleisch auf dem Markt.“ Die Schlachtbetriebe hängen mit der Verarbeitung der Tiere gut eine Woche hinterher. Und das gehe langfristig auf die Kosten der Landwirte – hält das Schwein das Maximalgewicht nicht ein, wird der Landwirt mit niedrigeren Preisen abgestraft. „Dabei ist das nicht mal selbstverschuldet.“

Anzeige

Der Export-Stopp erschwert die Bedingungen nun noch einmal. „Wenn dieser Zustand die nächsten Monate so bleibt, werden sich viele Landwirte nicht mehr halten können.“ Gerade jene, die sich auf Viehzucht spezialisiert hätten, würde es besonders hart treffen. Aber nicht nur die – Buchholz weiß auch: „Der Export-Stopp wird auch Auswirkungen auf die Getreidebauern haben.“ Deswegen fordere er die Politik zum Handeln auf. Sollte innerhalb des nächsten Monats kein weiterer Fall der ASP eintreten, müsse schnellstmöglich dafür gesorgt werden, dass der Handel wieder laufen könne.

Weitere NP+ Artikel

Niedersachsens Schweinebranche deutschlandweit die größte

In der vergangenen Woche war in Brandenburg ein Wildschwein tot aufgefunden worden, das an ASP erkrankt war. Hausschweine sind in Deutschland derzeit nicht von der für Menschen ungefährlichen Seuche betroffen – an der Entscheidung der anderen Staaten ändert das allerdings nicht. Für Niedersachsen ist das besonders dramatisch – kein anderes Land zählt mehr Schweinebetriebe.

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) zeigt sich deshalb ebenfalls besorgt: „Das ist ein herber Rückschlag für unsere Schweine haltenden Betriebe.“ Künftig werde es darum gehen, die Auswirkungen auf den Markt so gering wie möglich zu halten. Die Agrarministerin teilt dabei den Kurs der Bundesregierung. Sie verhandelt derzeit mit China ein Regionalisierungskonzept. Das hätte zur Folge, dass Exporte aus nicht betroffenen Regionen weiter möglich wären.

Miriam Staudte, landwirtschaftliche Sprecherin der Grünen, sieht darin nicht den wirklichen Erfolg für die Bauern. „Es rächt sich erneut die Export-Orientierung der CDU-Landwirtschaftspolitik. Sichere und stabile Preise kann man nur auf dem heimischen und europäischen Markt erzielen.“

Von Mandy Sarti