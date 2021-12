Die Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen sinkt: Möglicherweise könnte schon bald wieder die Warnstufe 1 gelten – obwohl die Inzidenz und Intensivbettenbelegung stagniert. Das Land überlegt nun, erneut nachzujustieren. Doch was plant sie genau?

2G im Einzelhandel: Ab Samstag sollen in Niedersachsen nur noch Geimpfte und Genesene in Geschäften einkaufen dürfen – ausgenommen sind Supermärkte und Apotheken. Doch das Land will die Regel vorverlegen – offenbar soll sie nicht erst in Warnstufe 2, sondern schon in Warnstufe 1 gelten. Quelle: Arne Dedert/Symbobild