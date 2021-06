Hannover

Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen sinkt deutlich. Am Montag lag die Inzidenz landesweit bei 9,8. In 29 Landkreisen ist der Wert bereits unter zehn gesunken, sechs weiteren steht die Entwicklung kurz bevor. Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung arbeitet deswegen an einer Änderung der Verordnung, die bereits vor Auslaufen des aktuellen Regelwerks am 24. Juni inkrafttreten soll.

Konkret plant die Landesregierung Lockerungen bei der Maskenpflicht und den Kontaktbeschränkungen. Die Maskenpflicht soll vor allem im Nahverkehr und beim Einkaufen grundsätzlich bestehen bleiben, in Teilen aber durch einen negativen Testnachweis ersetzt werden können.

Inzidenz zwischen zehn und 35

Die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen sind besonders weitreichend: Bei einer Inzidenz zwischen zehn und 35 wird erwogen, dass künftig zehn Personen aus zehn verschiedenen Haushalten zusammenkommen dürfen. Vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Bisher dürfen sich in Niedersachsen maximal zehn Menschen aus drei Haushalten treffen.

Inzidenz unter zehn

Hat die Inzidenz den Wert zehn unterschritten, schlägt die Landesregierung für Treffen, die drinnen stattfinden, die Obergrenze von 25 Menschen vor. Kommen die Menschen hingegen draußen zusammen, dürfen bis zu 50 Personen teilnehmen. Auch hier gilt: Geimpfte, Genesene und Kinder und 14 Jahren sind ausgenommen. Damit werden auch wieder Feiern möglich. Die Landesregierung stellt bei dieser Inzidenz sogar noch weitere Lockerungen in Aussicht: „Treffen darüber hinaus sollen auch möglich sein, wenn der Verantwortliche sicherstellt, dass alle Erwachsenen einen negativen Testnachweis haben“, heißt es in einer Pressemitteilung am Montagabend. Die Landesregierung reagiert damit auf das Drängen der Bevölkerung. Regierungssprecherin Anke Pörksen hatte in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass die Kontaktbeschränkungen für viele Menschen nicht mehr nachvollziehbar seien, nachdem in vielen Bereichen weitreichend gelockert wurde.

Die Landesregierung will aber nicht nur Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht anfassen, sondern auch bei den Veranstaltungen Änderungen vornehmen: Wenn mehr als 25 Menschen drinnen und mehr als 50 Menschen draußen Platz nehmen, gilt generell die Pflicht zum Abstand halten. In den Räumen muss eine Maske getragen werden, bis der Platz eingenommen wurde. Mit einem negativen Test soll die Reduzierung des Abstandes und der Wegfall der Maskenpflicht möglich sein. Ab 1.000 Teilnehmenden wird ein Genehmigungsverfahren in Erwägung gezogen. In der kommenden Woche soll es für Großveranstaltungen aber eine Vereinbarung der Länder geben, die bundeseinheitlich gelten soll.

Keine Maskenpflicht in Clubs

Für die Gastronomie und Clubs sind ebenfalls Lockerungen vorgesehen. Nach der Vorstellung der Landesregierung soll bei einer Inzidenz unter zehn die Begrenzung für geschlossene Feiern entfallen. Bisher sind maximal 100 Personen erlaubt. Mit negativem Testnachweis gilt keine Abstands- und Maskenpflicht. Für Clubs gilt das ebenfalls, sofern ein negativer Testnachweis vorgelegt wird.

Für die Beherbergung soll bei einer solch niedrigen Inzidenz künftig nur noch ein Test bei Anreise nötig sein.

Die Regeln im Schulbereich will die Landesregierung zunächst nicht anfassen, sie sollen bis zum 30. September gültig bleiben. „Hintergrund ist, dass zunächst die Entwicklung nach den Sommerferien und damit die Rückkehr vieler Reisenden abgewartet werden soll“, heißt es.

Wann der Entwurf tatsächlich inkrafttritt, ist noch unklar – nach NP-Informationen sollen die Lockerungen möglicherweise schon zum Wochenende kommen. Bisher steht nur fest, dass die Landesregierung den Verordnungsentwurf am Mittwoch den Verbänden zukommen lassen will.

In den vergangenen Tagen hatte es angesichts der sinkenden Zahlen vermehrt die Forderung nach Lockerungen gegeben. FDP-Chef Stefan Birkner hatte am Montag erneut betont, dass es nicht vermittelbar sei, dass die „massiven Grundrechtseingriffe“ in Regionen mit einer Inzidenz unter zehn weiter fortbestünden. Auch Meta Janssen-Kucz (Grüne) hatte gefordert, dass die Kontaktbeschränkungen angepasst werden. Sie seien nicht kompatibel mit den weitreichenden Lockerungen. Allerdings verwies die Fraktion auch darauf, nicht erneut einen Schnellschuss hinzulegen, der die Kommunen vor große Herausforderungen stelle.

Von Mandy Sarti