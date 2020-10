Hannover

Die niedersächsische Landesregierung reagiert auf die steigenden Corona-Infektionszahlen und führt ein Ampelsystem ein. Sozialministerin Carola Reimann und Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) stellten am Montag ein entsprechendes Handlungskonzept für Kommunen vor.

„Im Mittelpunkt steht, einen erneuten landesweiten Shutdwon mit seinen erheblichen ökonomischen und sozialen Folgen möglichst zu vermeiden“, macht Boris Pistorius deutlich. Es sei nicht verhältnismäßig, Menschen in Braunschweig zu beschränken, wenn dort kein Corona-Hotspot sei. Die Ampel der rot-schwarzen Landesregierung sieht deswegen vier Farben vor, Grün und Gelb für ein stabiles Infektionsgeschehen und Orange und Rot für eine dynamische Entwicklung.

Inzidenzwerte bieten Orientierung

Die Stufen orientieren sich dabei an den Inzidenzwerten 35 und 50. Überschreitet die Zahl der Neuinfektionen sieben Tage lang diesen Wert, können die Kommunen stärkere Regeln verhängen und beispielsweise die Kontakbeschränkungen verschärfen, Ausgangssperren einführen und Gruppenquarantänen anordnen. Der Innenminister verweist allerdings darauf, dass Ausgangssperren lediglich dann verhängt würden, wenn keine anderen Mittel mehr griffen. Derzeit befinde sich das Land zwischen den Stufen Grün und Gelb. Das Infektionsgeschehen sei moderat.

Mit Blick auf die rote Ampelphase sagt Sozialministerin Carola Reimann: „Dieses Szenario gilt es unbedingt zu vermeiden.“ Dies sei die Situation, in der sich Niedersachsen vor dem Shutdown befunden habe. Beide Kabinettsmitglieder betonen, dass die Maßnahmen, die die Kommunen ergreifen, aber dennoch abhängig von der Situation seien. Lasse sich das Ausbruchsgeschehen wie in Vechta in einem Pflegeheim verorten, bedürfe es geringerer Eingriffe in die Rechte aller Bürger, als wenn ein großer Arbeitgeber betroffen sei.

Von Mandy Sarti