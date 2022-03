Hannover

Der Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen binnen einer Woche hält unvermindert an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts bei 1478,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle stieg auf 7715.

Nach einem Bund-Länder-Beschluss sollen vom 20. März an bundesweit viele Corona-Schutzmaßnahmen entfallen. Der Entwurf der Bundesregierung für die künftigen Regeln stieß in Niedersachsen auf deutliche Kritik. Die Landesregierung will eine Übergangsverordnung vorstellen, die in Niedersachsen bis Anfang April gelten soll.

Hier können Sie die Pressekonferenz im Livestream verfolgen

Auch der Hospitalisierungswert in Niedersachsen stieg abermals - von 13,2 auf 13,8. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner mit Covid-19 in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten blieb wie am Vortag bei 6,3 Prozent - und damit bei einem Rekordwert. Den bisherigen Höchstwert hatte das Land Anfang Februar mit 6,1 Prozent festgestellt.

Von RND/dpa