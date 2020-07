Niedersachsens Kommunen bleiben auf Kosten für Corona-Tests sitzen

Hannover

Die Teststrategie wurde ausgeweitet: Inzwischen sind auch die Corona-Tests für Kontaktpersonen kostenlos. Einen Teil der Kosten übernehmen die Krankenkassen. Weil die Zuständigkeit aber offenbar nicht ganz geklärt ist, müssen die Kommunen nun selbst bezahlen.

In der kommunalen Verwaltung sorgt das für mächtig Ärger. Ein Mitarbeiter sagt der NP: „Wir warten seit Wochen darauf, dass das Land endlich reagiert.“

Anzeige

Landkreistag fordert Land zur Kostenübernahme auf

Auf NP-Nachfrage bestätigt der Geschäftsführer des Landkreistages, Joachim Schwind: „Es ist für den Erfolg der Corona-Teststrategie Niedersachsens nicht zuträglich, dass die kommunalen Gesundheitsbehörden nach wie vor im Unklaren gelassen werden, wer die Kosten für die Abstriche im Rahmen der Teststrategie des Landes am Ende übernehmen wird.“ Er fordert deswegen die klare Zusage der unbürokratischen Kostenübernahme durch die Landesregierung. „Dies würde eine echte Entlastung für den öffentlichen Gesundheitsdienst bedeuten, der seit Wochen und Monaten immense Leistungen zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens erbringt.“

Weitere NP+ Artikel

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte die Tests kürzlich auch für Kontaktpersonen kostenfrei gestaltet. Die Laborkosten werden dabei von den Krankenkassen übernommen, nicht aber die Kosten für den Abstrich. Der muss vom Auftraggeber selbst gezahlt werden.

Ein Sprecher des SPD-geführten Sozialministeriums in Niedersachsen sagt gegenüber der NP, dass das Land den Test bei Menschen ohne Symptomen nur dann bezahle, wenn das Land die Untersuchung auch angeordnet habe. „In den Fällen, in denen Tests nicht von der Strategie des Landes gedeckt und nicht abgesprochen sind, werden die Kosten von den zuständigen kommunalen Behörden getragen, die die Testungen in Auftrag gegeben haben.“

Meta Janssen-Kucz (Grüne) kritisiert das Vorgehen: „Landkreise und Kommunen werden erneut hängen gelassen. Es darf nicht sein, dass die Kostenübernahme nicht eindeutig geklärt ist.“ Sie fordert die Landesregierung deswegen auf, einzulenken und die Kosten für die Tests zu tragen.

Von Mandy Sarti