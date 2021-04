Hannover

Niedersachsens Grundschülerinnen und Grundschüler wechseln künftig bereits ab einer Inzidenz von 165 ins Distanzlernen. Das teilte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), Eltern, Kindern und Schulen am Donnerstag in einem Brief mit, der der NP vorliegt.

Betroffen sind allerdings nur Kinder der Klassen eins bis drei, Viertklässlerinnen und Viertklässler können auch bei einer Inzidenz von 165 im Wechselmodell unterrichtet werden, auch die Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung bleiben weiterhin für alle Jahrgänge geöffnet. „Eine Notbetreuung wird wie gewohnt angeboten“, schreibt Grant Hendrik Tonne. Ausschlaggebend für die Schließungen sind die Zahlen des Robert Koch Instituts, nicht mehr die des Landesgesundheitsamtes.

Bisher sollten Grundschulen und Förderschulen solange wie möglich geöffnet bleiben, deshalb galt das Szenario C erst ab einer Inzidenz von 200. Doch das Kultusministerium reagiert nun auf die Bundes-Notbremse. „Die gestern vom Bundestag verabschiedete Änderung des Infektionsschutzgesetzes sieht eine strengere Regelung für die Jahrgänge eins bis drei des Primarbereichs vor, als sie bisher in Niedersachsen angewendet wird“, erklärt der Minister in dem Brief.

Andere Schulformen schließen weiterhin ab Inzidenz 100

Für alle anderen Jahrgänge bedeutet die Novellierung des Gesetzes zunächst keine Änderung. Niedersachsen bleibt bei seinem vorsichtigen Kurs und lässt alle anderen Schülerinnen und Schüler bereits bei einer Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ins Distanzlernen wechseln. „Wir behalten in Niedersachsen unsere Linie grundsätzlich bei und gehen wie geplant einen Schritt nach dem anderen“, heißt es.

Anhand der Auswertung der Schnell-Testergebnisse wolle man künftig datenbasiert weitere Entscheidungen treffen. Durch die Ergebnisse könnten sich auch neue Perspektiven für den Präsenzunterricht ergeben, stellte der Kultusminister in Aussicht. „Es gilt auch weiterhin, umsichtig und überlegt vorzugehen. Dabei bleibt es unser erklärtes Ziel, so schnell wie möglich und verantwortbar wieder mehr gemeinsames Lernen für alle Schülerinnen und Schüler anbieten zu können.“

Von Mandy Sarti