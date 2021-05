Im Kampf gegen die Pandemie müssen Arbeitgeber Tests am Arbeitsplatz anbieten, ein Pflicht die Tests durchzuführen, gibt es allerdings nicht. Die Durchführung der Tests soll künftig zudem bescheinigt werden, um die Teilnahme am sozialen Leben zu erleichtern.

Niedersachsens Betriebe sollen für Corona-Tests am Arbeitsplatz werben

