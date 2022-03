Niedersachsen will geflüchtete Schüler aus der Ukraine unterstützen

Hannover

Für die Integration von ukrainischen Kindern will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) den niedersächsischen Schulen und Kitas so viel Freiheit wie möglich einräumen.

So hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Handreichung, dass geflüchtete Schülerinnen und Schüler ihre Schulpflicht auch wahrnehmen könnten, wenn sie online am hybriden Unterricht ihrer Herkunftsschulen teilnehmen. Die deutschen Schulen sollten hierfür ihre technischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen, pädagogische Mitarbeiter könnten die ukrainischen Kinder beim Fernunterricht unterstützen.

Lehrkräfte könnten diese Onlineangebote in ihren Unterricht einbinden oder Schulen solche Angebote parallel am Vormittag, im Ganztag oder als Arbeitsgemeinschaften einrichten. Das Land stellt dafür ukrainisches Lehrmaterial bereit, das die Schulen online abrufen können.

Lernmaterial online: Für die Integration will Niedersachsen den Schulen viel Freiheit geben. Quelle: Henning Kaiser/dpa

„Schulpflicht nicht durchsetzen“

Das Ministerium bittet die Behörden, eine mögliche Schulpflicht nicht pauschal durchsetzen zu wollen, sondern auf die individuellen Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Es könnte sein, dass Familien nur vorübergehend in Niedersachsen seien und dann zu Verwandten in anderen Bundesländen weiterreisten. Manche Mütter wollten zudem ihre Kinder lieber an ihrer Seite haben. Zudem spiele auch die Kapazität der jeweiligen Schulträger eine Rolle.

Portal für ukrainische Pädagogen

Ausdrücklich appelliert das Land an Pensionäre, Studierende und andere Freiwillige mit Kenntnissen in Russisch und Ukrainisch sich zu melden, um die Schulen bei der Integration zu unterstützen. Pensionäre und Studenten, die in Schulen aushelfen wollen, können sich auf einer eigens dafür eingerichteten Plattform des Landes (www.eis-online.niedersachsen.de) melden.

Pädagogische Fachkräfte aus der Ukraine können sich ebenfalls auf einer Webseite des Landes registrieren. Andere Unterstützer sollten sich bei den regionalen Landesämtern für Schule und Bildung nach Einsatzmöglichkeiten erkundigen.

Lesen Sie auch Niedersachsen will Aufnahme von Kindern aus der Ukraine in Kitas erleichtern

Direkte Aufnahme in Oberstufe nur im Ausnahmefall

Grundsätzlich seien alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, an den Schulen willkommen, sagt Kultusminister Tonne. Auch Klassen, die bereits ihre Schülerobergrenze erreicht hätten, könnten ausnahmsweise mehr Kinder aufnehmen.

In den Kommunen sollte auf eine gerechte Verteilung der geflüchteten Schüler geachtet werden, heißt es. An den Berufsbildenden Schulen könnten Jugendliche entweder in die Sprach- und Integrationsklassen der Berufseinstiegsschule oder in alle Bildungsgänge aufgenommen werden.

Wer die 11. Klasse in der Ukraine absolviert hat, die dort als Abschlussjahrgang zählt, kann in den 11. Jahrgang eines Gesamtschule oder eines Gymnasiums aufgenommen werden. Eine direkte Aufnahme in Jahrgang 12 oder 13 ist nur im Ausnahmefall möglich. Anstatt verpflichtend eine zweite Fremdsprache zu belegen, können sich die Schüler auch ihre Landessprache Ukrainisch anerkennen lassen.

Erst Corona-, dann Masernimpfung

Kinder und Jugendliche sollten vorrangig gegen Corona und dann erst gegen Masern geimpft werden, rät das Kultusministerium. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Kinder ohne gültige Masernschutzimpfung können die Schule besuchen, müssen aber dem Gesundheitsamt gemeldet werden, das sich mit den Eltern über das weitere Vorgehen berät. Geflüchtete sollten zunächst gegen Corona und später erst gegen Masern geimpft werden, teilt das Ministerium mit. Denn die Gefahr, sich mit Corona zu infizieren, sei ungleich größer.

Minister: Nicht Unterricht wie gewohnt erwarten

Der Kultusminister sagt: „Die Schulen sind am Rande der Leistungsfähigkeit angelangt, das sollten sich alle vor Augen halten und die Erwartungshaltung an das System Schule entsprechend realistisch justieren. In dieser ungeahnten Notlage wird Beschulung und Unterricht nicht wie gewohnt möglich sein. Das gilt umso mehr, je höher die Zahlen der Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen, steigen.“