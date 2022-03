Niedersachsen - Größere Gruppen, schnellere Verfahren: So will das Land die Aufnahme ukrainischer Kinder in Kitas erleichtern

Nicht nur den Schulen, auch den Kitas in Niedersachsen will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) mehr Freiheiten ermöglichen, um die Integration ukrainischer Kinder zu erleichtern. Doch das ruft auch Kritik hervor.