"Niedersachsen steuert auf drittes Trockenjahr in Folge zu"

Der Frühling war trocken und heiß – und das macht sich auf den Feldern in Niedersachsen bemerkbar. Damit sie nicht eingehen, müssen Pflanzen bewässert werden und das Getreide trägt wegen der Hitze im Frühjahr viel weniger Körner.

Landwirt Jürgen Buchholz ist sich sicher: „Ich rechne fest mit erheblichen Ertragseinbußen beim Getreide.“ Die heißen Monate seien kaum mehr aufzufangen, die Kulturen haben im kompletten nord-östlichen Teil von Hannover immens unter der Hitze gelitten, ist er überzeugt. Für den Landwirt vom Spargelhof Buchholz in Röddensen ( Lehrte) und viele seiner Kollegen ist es aber nicht das erste Jahr, in dem die Ernte durch die anhaltende Wärme geschmälert wird. Die Dürre belastet die Pflanzen bereits das dritte Jahr in Folge. Aber nicht nur die, sondern auch das Grundwasser.

Das geht aus einem Bericht des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) hervor. Nachdem die Trockenheit Niedersachsen bereits 2018 extrem belastet hat, hat sich die Situation im vergangenen Jahr noch einmal verschärft: Das Grundwasser wird in vielen Regionen knapp. Und auch der Ausblick auf 2020 scheint dabei nicht besser zu sein. Umweltminister Olaf Lies ( SPD) machte am Mittwoch in Hannover deutlich: „Bereits der April weist erneut extrem trockene Verhältnisse auf und schürt leider die Befürchtung, dass Niedersachsen direkt auf ein drittes Trockenjahr in Folge zusteuert.“ Der Klimawandel sei angekommen.

Wetterextreme auch im Winter

Die Tiefststände von 2018 wurden 2019 in 71 Prozent der Grundwassermessstellen unterboten, der mittlere Jahreswert der vergangenen 30 Jahre in 41 Prozent der Messstellen unterschritten. Das NLKWN geht davon aus, dass die Grundwasserstände in diesem Jahr ähnlich sinken werden. Nicht die einzige Herausforderung: Neben der Trockenheit im Sommer werde das Land künftig auch immer häufiger mit Hochwasserereignissen im Winter rechnen müssen, so die Prognose.

Für Umweltminister Olaf Lies steht deswegen fest, dass sich das Wassermanagement verändern müsse. In seinem Haushaltsplan sind deswegen für die Entwicklung neuer Konzepte fast drei Millionen Euro festgeschrieben. Allerdings werde das Geld nicht genügen. „Wir brauchen umfassende Lösungen für neue Infrastrukturen zur Wasserrückhaltung, zur Grundwasseranhebung, Brauchwassernutzung und Wassereinsparung, aber auch zum Schutz vor Hochwasser, Starkregen und Sturmfluten“, betonte er.

Bei den Grünen trifft diese Strategie auf wenig Zuspruch. Imke Byl forderte, den „Schutz und die Renaturierung unserer Ökosysteme“ in den Mittelpunkt zu stellen. Der Umweltminister müsse die Wasserpolitik komplett neu denken, nicht zuletzt deswegen, weil mehr als die Hälfte der bundesweit bewässerten landwirtschaftlichen Flächen in Niedersachsen liegen. Der fehlende Regen Bewässerung aber weiter nötig mache, die auf Dauer das Grundwasser sinken lasse.

