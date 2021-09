Niedersachsen startet ab Oktober mit Auffrischungsimpfungen

Hannover

Zunächst würden mobile Teams den Bewohnerinnen und Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen und weiteren Gemeinschaftseinrichtungen eine dritte Impfung anbieten, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Montag dem epd. Bei niedergelassenen Ärzten könne sich schon jetzt jeder und jede eine Booster-Impfung abholen. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) werde weitere Einzelheiten am Dienstag in Hannover mitteilen.

Bereits am Montag hatten in Bremen mobile Impfteams die ersten Drittimpfungen in Pflegeeinrichtungen vorgenommen.

Spahn verteidigt Vorgehen von Bund und Ländern

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Wochenende das Vorgehen von Bund und Ländern verteidigt, noch vor einer offiziellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) Auffrischungsimpfungen für Senioren und Immungeschwächte gegen Covid-19 anzubieten. „Ich will nicht warten, bis in den Pflegeheimen wieder Menschen sterben“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Eugen Brysch von der Stiftung Patientenschutz hatte dagegen angemahnt, die Politik solle die Empfehlung der Stiko abwarten. Allein medizinische Fakten dürften über den richtigen Zeitpunkt der dritten Impfung entscheiden. Dafür müsse zunächst auch bei hochbetagten und schwerkranken Menschen der Immunstatus in den Blick genommen werden.

Von epd