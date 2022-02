Niedersachsen sieht Pflegesektor für Impfpflicht gut aufgestellt – Behrens lobt „hohe Impfbereitschaft“

Hannover

Niedersachsen schätzt den Impfstatus der Beschäftigten in der Pflege als sehr gut ein. Eine Umfrage des Sozialministeriums unter den Pflegeeinrichtungen im Land zum Stichtag 17. Januar habe Impfquoten bis zu 95 Prozent ergeben, sagte am Dienstag in Hannover der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz. Er sprach von „extrem guten Zahlen“, die mit Blick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab Mitte März die Lage im Land „entschärfen“ würden.

So liege in der Alten- und Krankenpflege die Quote der Ungeimpften unter den Beschäftigten, die in der Pflege und Betreuung eingesetzt werden, bei 5,48 Prozent. In ambulant betreuten Wohngemeinschaften sind 8,62 Prozent des Pflegepersonals noch nicht geimpft. Ähnliche oder bessere Werte erreichen auch Einrichtungen für betreutes Wohnen mit 5,42 Prozent und der Tagespflege mit 3,32 Prozent an ungeimpftem Pflegepersonal.

Wer der Impfpflicht nicht nachkommt, riskiert empfindliche Strafen

Das Sozialministerium erarbeitet nach eigenen Angaben derzeit gemeinsam mit den Kommunen Richtlinien zur Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes und der darin enthaltenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die ab dem 16. März greifen soll. Wer zum Stichtag keinen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder eine Kontraindikation gegen die Covid-19-Impfung vorlegt, muss von seinem Arbeitgeber an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet werden.

Mit der Meldung beginnt eine Einzelfallprüfung. Wer der Impfpflicht nicht nachkommt, riskiert Bußgelder bis zu 2.500 Euro, behördliche Betretungs- oder Tätigkeitsverbote sowie weitere arbeitsrechtliche Konsequenzen. Ein Automatismus, der ungeimpften Beschäftigten die Betretung der Einrichtung ab dem 16. März untersagt, ist im Gesetz hingegen nicht vorgesehen.

Lob von Behrens

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte, sie gehe davon aus, dass es nur einen kleinen Anteil von Beschäftigten geben werde, die am 16. März von ihren Arbeitgebern an die Gesundheitsämter gemeldet werden müssten. Die hohe Impfbereitschaft unter den Pflegekräften zeige, „wie verantwortungsbewusst die Berufsgruppe der Pflegenden ist“.

