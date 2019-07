Hannover

Sie wurde lange herbeigesehnt: Die Schulgeldfreiheit für Gesundheitsberufe. Mit dem Beginn des neuen Ausbildungsjahrgangs ist es nun soweit. Doch es profitieren nicht alle junge Menschen. Diejenigen, die schon in den beiden vergangenen Jahren ihre Ausbildung begonnen haben, müssen weiterhin Schulgeld bezahlen.

Fiona Canis ist eine von ihnen. Die 21-Jährige macht seit einem Jahr in Hannover eine Ausbildung zur Physiotherapeutin und zahlt dafür monatlich 180 Euro. Sie ist mächtig verärgert, dass die alten Jahrgänge nichts von der Schulgeldfreiheit zu spüren bekommen: „Das Ungerechtigkeitsgefühl ist kaum auszuhalten.“ Ein tiefes Empfinden. Und das wird gleich doppelt bestärkt: Denn an einigen Schulen wird nicht nur die das Schulgeld abgeschafft, sondern auch gleichzeitig eine Ausbildungsvergütung eingeführt. Die angehende Physiotherapeutin will das nicht auf sich sitzenlassen und überlegt sogar, ihre Ausbildung abzubrechen, um sie noch einmal zu beginnen. Mit einem Unterschied: Diesmal kein Schulgeld zahlen zu müssen.

Physiotherapeutin in Ausbildung, Fiona Canis Quelle: privat

Und damit steht sie nicht alleine da. Ihr gesamter Ausbildungsjahrgang spielt mit dem Gedanken, geschlossen diesen Weg zu gehen. Doch der letzte Entschluss sei noch nicht gefasst. Der Jahrgang stünde vor einem Zwiespalt, erklärt Canis: „Wir haben bereits ein Jahr lang viel Geld für diese Ausbildung bezahlt und die entscheidendsten und schwierigsten Dinge schon gelernt, jetzt noch einmal neu anzufangen, wirft uns natürlich auch zurück.“ Die Auszubildende würde sich deswegen freuen, wenn das Sozialministerium noch einmal nachbessere. „Die Schulgeldfreiheit muss für uns ja nicht rückwirkend gelten, aber zumindest sollten wir dabei nicht vergessen werden.“

Ausbildung nicht abbrechen

Das Sozialministerium machte auf NP-Nachfrage deutlich, dass lediglich die Auszubildenden, die in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Juli 2019 gestartet sind, einen Anspruch auf Rückerstattung hätten. „Weitere Nachbesserungen wird es nicht geben“, teile eine Sprecherin mit. Daneben verwies das von Carola Reimann ( SPD) geführte Haus darauf, dass Ausbildungsabbrüche als „rechtsmissbräuchlich“ angesehen werden. Meint: „Nach dem Abbruch der Ausbildung und einer anschließenden Neuanmeldung wird keine Förderung ausgezahlt.“ Es sei aus finanzieller Sicht nicht lohnenswert, die Ausbildung abzubrechen, neu zu beginnen und verspätet in den Beruf einzusteigen.

Für Grüne und FDP keine ausreichende Argumentation. Sie machten bereits mit dem Start der Schulgeldfreiheit vor zwei Wochen darauf aufmerksam, dass das Vorgehen des Ministeriums nicht tragbar sei. Meta Janssen-Kucz (Grüne) prognostizierte schon zu diesem Zeitpunkt, dass die Auszubildenden dies nicht auf sich sitzenlassen würden. Und auch Björn Försterling ( FDP) forderte die rot-schwarze Landesregierung dazu auf, im Haushalt für das kommende Jahr genügend Geld bereitzustellen, um alle Jahrgänge zu befreien. Offenbar vergebens.

Von Mandy Sarti