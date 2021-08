Niedersachsen rechnet mit mehr Impfungen bei Kindern und Jugendlichen

Hannover

Niedersachsen rechnet mit einer zunehmenden Zahl von Impfungen bei den Kindern und Jugendlichen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am Montag nach langem Zögern die Impfung auch für Zwölf- bis 17-Jährige empfohlen. Dies gebe Eltern mehr Sicherheit, sagte die stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Corona-Krisenstabes, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover. „Das Impfen für Kinder und Jugendliche hat nochmal neuen Schwung bekommen.“

In der 35. Kalenderwoche ab 30. August planten deshalb die Impfzentren im Land Sonderaktionen für die Altersgruppe, kündigte Schröder an. Details wollten diese am Mittwoch veröffentlichen. Denkbar seien dabei auch Angebote an Schulzentren, wenn diese Räume zur Verfügung stellen. „Was auf jeden Fall überall geplant ist, ist dass in den Impfzentren direkt geimpft wird.“ Dies sei vielfach auch ohne Termin möglich, erläuterte Schröder.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Regierungssprecherin Anke Pörksen ergänzte, eine Impfung von Minderjährigen sei ohne Einverständnis der Eltern ausgeschlossen. „In jedem Fall ist es so, dass Kinder unter 18 Jahren von einem Elternteil begleitet werden müssen.“ Auch beim Aufklärungsgespräch sollten Mutter oder Vater dabei sein. Zudem müsse auch das jeweils andere Elternteil der Impfung zustimmen.

Von epd