Niedersachsen plant Impfauffrischung für Senioren im Herbst

Hannover

Niedersachsen bereitet sich auf eine dritte Corona-Impfung für ältere Menschen ab Herbst vor. Senioren in Alten- und Pflegeeinrichtungen die zu Jahresbeginn oder im Frühjahr ihre Impfung erhalten hätten, sollten nach Ende des Sommers eine dritte Impfung bekommen, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Dienstag. Die Länder planten für Oktober entsprechende Auffrischungsimpfungen, erklärte die SPD-Politikerin.

In Niedersachsen haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums knapp 64 Prozent der Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten. 49,1 Prozent sind demnach vollständig gegen das Virus geimpft. Rund 11 Prozent der Bevölkerung sind unter 12 Jahre alt, für sie steht noch kein Impfstoff zur Verfügung.

Mobile Impfteams ersetzen Impfzentren

„Im September machen die Impfzentren dicht, und die mobilen Impfteams werden im Oktober in die Alten- und Pflegeheime gehen“, sagte Behrens. Voraussetzung sei, dass es bis dahin einen zugelassenen Impfstoff für die Auffrischungsdosis gebe. Behrens rechnet damit, dass der Schutz ähnlich einer Grippeimpfung jährlich erneuert werden muss.

Werbekampagne soll vor allem 18- bis 59-Jährige überzeugen

Bevor ältere Menschen ihre Impfauffrischung erhalten, will Niedersachsen mithilfe einer groß angelegten Werbekampagne im August vor allem jüngere Menschen von der Corona-Schutzimpfung überzeugen. Im Fokus stehen dabei vor allem die 18- bis 59-Jährigen. Denn in der Altersgruppe ist der Anteil der Geimpften mit 48 Prozent vergleichsweise gering.

Angesichts der steigenden Fallzahlen sei es wichtig, die Quote deutlich zu erhöhen, sagte Behrens. „Jetzt ist die Zeit, in der wir all die Menschen für eine Impfung motivieren müssen, die bislang noch unschlüssig sind“, machte sie deutlich.

Von dpa/NP Online