Noch herrscht in Niedersachsen Impfstoffknappheit. Doch das soll sich bald ändern. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) will deswegen die Weichen legen und Ärztinnen und Ärzte mit einbeziehen. Daneben können ab kommender Woche auch Menschen, die älter als 70 sind, einen Termin vereinbaren. Allerdings will das Land die Terminvergabe gestaffelt organisiert.