Hannover

Ein Großteil der Menschen in Alten- und Pflegeheimen in Niedersachsen ist geimpft: Laut Landesregierung haben 100 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner ihre erste Impfung erhalten, bei der Zweitimpfung sind es gut 90 Prozent. Auch bei den Menschen, die älter als 80 sind, mache man Fortschritte – bis Ende des Monats seien alle mit einem Impftermin versorgt, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz des Landes.

„Jetzt können wir auch die Menschen über 70 in die Prioritäten-Liste aufnehmen“, kündigte sie an. Man wolle sie in den kommenden Tagen schriftlich kontaktieren und sie in dem Schreiben über den Ablauf informieren. Fehler wie bei der Informationskampagne für die Menschen über 80 sollen dabei verhindert werden. Die neue Gesundheitsministerin will anders als ihre Vorgängerin Carola Reimann (SPD) deswegen nicht auf die Daten der Post, sondern auf die der Kommunen setzen.

Hat Impfstoff-Knappheit bald ein Ende?

Daniela Behrens ist zudem zuversichtlich, dass sich die Situation der Impfstoff-Knappheit zeitnah ändern werde. „Wir nehmen eine neue Etappe in den Blick.“ Im zweiten, spätestens aber im dritten Quartal werde sich die Situation deutlich verbessert haben, sodass nahezu allen Menschen ein Impfangebot gemacht werden könne. Bund und Länder verhandeln derzeit darüber, dass Ärztinnen und Ärzte mit in die Impfstrategie aufgenommen werden. So soll die Zahl der Impfungen deutlich hochgefahren werden können.

Bisher wird in Niedersachsen nur in Impfzentren und durch mobile Impfteams immunisiert. Bis Dienstagmittag sind im Land rund 700.000 Menschen gegen Covid-19 geimpft worden. Am Montag wurde laut Landesregierung mit rund 24.000 Immunisierungen der Tageshöchststand an Impfungen erreicht.

Von Mandy Sarti