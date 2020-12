Niedersachsen nimmt geplante Corona-Lockerungen zurück

Hannover

In Niedersachsen gab es für kurze Zeit Grund zur Hoffnung: Die Zahl der Corona-Infektionen schien zu sinken. Der Inzidenzwert sank von 112 Mitte November auf 81 Anfang Dezember. Inzwischen steigt er wieder deutlich.

Für das Kabinett von Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) Grund, die Corona-Regeln über Weihnachten doch nicht zu lockern. Der Landeschef betonte am Donnerstag in Hannover: „Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus.“ Anstelle der Lockerungen will die rot-schwarze Landesregierung nun auf „stille und ruhige Festtage“ setzen.

Homeschooling ab Montag

Konkret bedeutet das, dass sich von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtstag (24. bis 26. Dezember) zwar zehn Angehörige treffen dürfen, in der Zeit zwischen den Jahren und über Silvester aber wieder die Beschränkung auf fünf Personen aus zwei Haushalten gilt. „Der Jahreswechsel ist ein Risiko, das wir nicht eingehen können“, begründete der Ministerpräsident.

Um die Kontakte vor den Feiertagen möglichst stark zu reduzieren, wird sich auch der Schulalltag verändern: Eltern haben ab Montag die Möglichkeit selbst darüber zu entscheiden, ob sie ihre Kinder in der Woche vor Weihnachten noch in den Präsenzunterricht schicken. „Die Schulen werden so deutlich leerer“, zeigte sich Stephan Weil überzeugt. Die Schüler, die zu Hause bleiben, sollen mit Lehrmaterialien ausgestattet werden.

Verkaufsverbot von Alkohol

Die Landesregierung wirbt außerdem dafür, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden gestatten, im Homeoffice zu arbeiten. Daneben soll ein Verbot vom Kauf von Alkohol zum Direktverzehr durchgesetzt werden. Die einzelnen Glühweinverkäufe seien in den vergangenen Wochen negativ aufgefallen. Noch nicht abschließend geklärt, wurde die Schließung des Einzelhandels.

Stephan Weil machte deutlich, dass es wichtig sei, dass die Länder möglichst zu gemeinsamen Regeln kämen, um „Kundenströme“ zu verhindern. Der Ministerpräsident verwies darauf, dass die Schließung des Einzelhandels die Inhaber in eine schwierige wirtschaftliche Situation bringe. Deswegen sei es wichtig, dass die Zahlung von Hilfen geklärt werde. Er sprach sich gegen die Beschränkung des Handels vor Weihnachten aus.

Von Mandy Sarti