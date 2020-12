Hannover

Mit Hochdruck wird daran gearbeitet, die hochkomplexe Infrastruktur für die 60 Impfzentren in Niedersachsen aufzubauen. Bis zum 15. Dezember soll die Versorgung stehen. Dann will das Land „auf Zuruf“ startklar sein, machte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag deutlich.

Wann es genau losgehen kann, hängt von der Zulassung des Impfstoffes ab. Womöglich sollen die ersten Impfungen aber noch in diesem Jahr verabreicht werden können. Niedersachsen bekommt insgesamt rund 200.000 Dosen, damit können die ersten 100.000 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft werden. Denn der Impfstoff muss zweimal verabreicht werden.

Damit dies gelingt, braucht das Land genügend medizinisches Personal. Derzeit werden hunderte Ärzte und examinierte Impfhelfer rekrutiert. Die Immunisierungen können zwar von den Impfhelfern verabreicht werden, die Patienten müssen aber vorab von Ärzten medizinisch beraten werden. Dabei handele es sich um ein „hochprofessionelles Impfmanagement“.

Impfanmeldung online oder per Telefon

Konkret sollen sich die Impfberechtigten nämlich vorab online oder über eine Bürgerhotline für die Vergabe registrieren können. Zunächst sollen die vulnerablen Gruppen und das medizinische Personal geimpft werden. Wer aber letztlich wirklich unter die Berechtigten fällt, ist derzeit noch unklar. „Voraussichtlich wird es für den ersten Impfstoff keine Zulassung für unter 18-Jährige geben“, erklärte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs. Auch Hochaltrige fielen vermutlich ebenfalls zunächst nicht unter die zu Impfenden. Die Datenlage sei für beide Gruppen nicht ausreichend.

Die rot-schwarze Landesregierung erhofft sich eine hohe Nachfrage. Gleichzeitig betont Schröder aber auch: „Irgendwann werden wir darum werben müssen.“ Denn um eine Herdenimmunität sicherzustellen, müssten 80 Prozent der Bevölkerung geimpft werden. Um die Corona-Maßnahmen zu lockern, genügten zunächst 50 Prozent. Mit Blick auf die Kritik an den Impfungen sagte Schröder: „Es ist sehr nachvollziehbar, dass die Menschen genau informiert werden wollen. Deswegen haben wir auch die Beratungshotline eingeführt.“

Katastrophenschutz und Gesundheitsämter übernehmen Koordinierung

Für das Land bedeutet die Impfung der Bevölkerung eine immense Aufgabe. Immerhin wohnen knapp 7,9 Millionen Menschen im Land. Deswegen hat die GroKo den Einritt eines sogenannten „Außergewöhnlichen Ereignisses von landesweiter Tragweite“ festgestellt. Damit ist es möglich, dass der Katastrophenschutz gemeinsam mit den Gesundheitsämtern den landesweiten Aufbau der Impfzentren übernimmt. „Dieses Konzept wird eine schnelle flächendeckende Impfung befördern“, zeigte sich Innenminister Boris Pistorius ( SPD) überzeugt. Wie schnell die aber tatsächlich erfolgen können, hängt neben der Impfbereitschaft auch von den nachfolgenden Lieferungen ab.

