Hannover

Ab Donnerstag, 24. Februar, entfallen schrittweise weitere Corona-Beschränkungen in Niedersachsen. Bis zum 20. März sollen dann auch die letzten Maßnahmen auslaufen. In einem ersten Schritt hebt die Landesregierung die Kontaktbeschränkungen auf. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung des Landes hervor, die ab Donnerstag gilt.

Was gilt für private Treffen?

Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene entfallen ab diesem Donnerstag komplett. Bisher waren Treffen auf zehn Personen begrenzt. Für Ungeimpfte sollen die bisherigen Kontaktregeln hingegen bestehen bleiben, das heißt ein Haushalt darf sich nur mit zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen. Dies gilt nicht nur bei privaten, sondern bei allen Zusammenkünften. Die Ausnahmen für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren bleiben hier und generell bei 2G oder 3G.

Auch an kleinen Veranstaltungen unter 50 Personen dürfen folglich lediglich geimpfte und genesene Personen teilnehmen. Die für größere Veranstaltungen ab 50 Personen zusätzlich vorgeschriebenen Maßgaben (Maske, Abstände, Hygienekonzept) gelten für kleine Veranstaltungen nicht.

Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene entfallen ab diesem Donnerstag komplett. Quelle: Giorgio Magini/Imago

Wie viele Personen sind bei Großveranstaltungen zugelassen?

Niedersachsen will ab sofort mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen zulassen. Demnach sind bei Spielen von Sportmannschaften oder bei Konzerten drinnen wieder bis zu 6000 Besucher erlaubt, draußen bis zu 25.000. In diesem Punkt weicht Niedersachsen von den Bund-Länder-Beschlüssen aus der vergangene Woche ab.

Künftig gibt es keine Pflicht mehr zur Kontaktdatenerhebung. Stattdessen müssen Veranstalter und Betreiber QR-Codes für eine freiwillige Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Verfügung stellen.

Bei Konzerten drinnen sind wieder bis zu 6000 Besucher erlaubt, draußen bis zu 25.000. Quelle: Markus Scholz/dpa

Wo gibt es noch Einschränkungen?

In den Innenräumen von Theatern, Kinos, Kultureinrichtungen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen sowie in Zoos, botanischen Gärten und Freizeitparks gilt bis zum 4. März drinnen und draußen 2G, ungeimpfte Personen haben keinen Zutritt. Die 2G-Regelung gilt auch für Hotels und andere Beherbergungsstätten. In der Gastronomie gilt bis zum 4. März 2G statt bislang 2G Plus. Die FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel bleibt bestehen.

Messen sind ohne weitere Begrenzung der Besucheranzahl zulässig. Die Besucher unterliegen der 3G-Regelung. Im Innenbereich der Messen gilt jedoch bis zum 4. März noch eine FFP2-Maskenpflicht beim Stehen und Gehen.

In der Gastronomie gilt bis zum 4. März 2G statt bislang 2G Plus. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie geht es in Schulen und Kitas weiter?

Niedersachsens Schüler können sich in den kommenden Wochen auf gelockerte Corona-Regeln einstellen. Stufenweise sollen sowohl die tägliche Testpflicht als auch die Maskenpflicht im Unterricht entfallen. „Wir erleichtern den Schulalltag, schmeißen die Sicherheit aber nicht achtlos über Bord“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Vom 7. März an soll die Testpflicht für Schüler mit Ausnahme der ersten anderthalb Wochen nach den Osterferien auf drei statt fünf Tests pro Woche reduziert werden. Bis Anfang Mai soll sie schließlich komplett wegfallen. In den Kindertagesstätten soll die Testpflicht vorerst bis zum 20. März weiterlaufen. Ob sie dann verlängert wird oder entfällt, wurde noch nicht entschieden.

Mit Blick auf die Maskenpflicht können in einem ersten Schritt Grund- und Förderschüler vom 21. März an auf die Mund-Nasen-Bedeckung verzichten, bis Anfang Mai sollen alle weiteren Schüler folgen. Auf eigenen Wunsch können sie aber auch darüber hinaus weiterhin eine Maske tragen. Mehrtägige Schulfahrten mit Übernachtung sollen den Angaben zufolge nach den Osterferien wieder möglich sein.

In Schulen soll stufenweise sowohl die tägliche Testpflicht als auch die Maskenpflicht im Unterricht entfallen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Was ist mit den geltenden Warnstufen?

Die bisherigen drei Warnstufen, die sich an Hospitalisierung, Inzidenz und Intensivbettenbelegung orientieren, spielen künftig keine Rolle mehr. Sie werden bereits mit der Verordnung an diesem Donnerstag gestrichen. Laut Krisenstabs-Leiter Heiger Scholz will die Landesregierung die Werte aber weiter erfassen und bewerten.

Modifiziert wurde die Hotspotregelung: In einem neuen Paragraf der Verordnung ist vorgesehen, dass Landkreise und Großstädte auf die Instrumente der bisherigen Corona-Verordnung zurückgreifen können, wenn die Zahl der Neuinfektionen und die Zahl der Corona-Patienten, die im Krankenhaus aufgenommen werden, so stark ansteigen, dass eine Gefährdung der Gesundheitsversorgung konkret zu befürchten ist.

Was ändert sich ab dem 4. März?

Ab dem 4. März soll der Zugang zur Gastronomie und Hotellerie nicht nur für Geimpfte und Genesene, sondern auch schon mit einem negativen Test für Ungeimpfte (3G-Regel) möglich werden.

Zudem gibt es es keine Beschränkungen mehr beim Zugang zu Sportanlagen. Diskotheken und Clubs dürfen erstmals seit Weihnachten wieder öffnen, allerdings gilt bis 20. März noch die 2G-plus-Regel (geboostert oder geimpft plus getestet). Bei Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen greift die 3G-Regel, die Abstandsregelung entfällt. In Bussen und Bahnen gilt weiterhin die 3G-Regel nach Bundesrecht.

In Bussen und Bahnen gilt weiterhin die 3G-Regel nach Bundesrecht. Quelle: Christoph Hardt/Imago

Gibt es nach dem 20. März noch Corona-Beschränkungen?

Ab dem 20. März soll wieder Normalität in Niedersachsen herrschen. Dann wird es erstmals seit zwei Jahren keine Corona-Beschränkungen und auch keine Corona-Verordnung mehr geben. Auch die Homeoffice-Pflicht endet dann.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dringt jedoch auf einen über dieses Datum hinausgehenden „Basisschutz“ vor dem Virus. Dazu zählt etwa das Tragen einer Maske. „Wenn Sie sich jetzt auf dieser Grundlage fragen, wird es danach eine Corona-Verordnung geben und welchen Inhalt mag sie haben, lautet die ehrliche Antwort: Wir wissen es noch nicht.“

Die Landesregierung hat sich per Landtagsbeschluss am Mittwoch Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz für die kommenden Monate vorbehalten. Voraussetzung dafür ist allerdings eine Neuregelung der entsprechenden Paragrafen durch den Bundestag bis zum 20. März.

Auch nach dem 20. März soll die Maske als „Basisschutz“ getragen werden. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Wie werden sich die Infektionszahlen entwickeln?

Die Landesregierung schließt nicht aus, dass es infolge der jetzt beginnenden Lockerungen zu einem leichten Wiederanstieg der Infektionszahlen kommt. Vor allem, weil mehr Ungeimpfte mit dem Virus in Kontakt kommen könnten. Es bestehe jedoch – auch nach Überzeugung der Fachleute – eine berechtigte Hoffnung, dass zumindest in Niedersachsen die Belastung des Gesundheitssystems nicht allzu sehr wachsen werde, hieß es am Mittwoch aus der Staatskanzlei.

Von Marco Seng