Niedersachsen führt kostenlose Corona-Tests für Lehrkräfte ein

Schon seit zwei Wochen läuft der Schulbetrieb in Niedersachsen wieder. Nachdem vermehrt Reiserückkehrer getestet wurden, sind nun Lehrkräfte an der Reihe. Sie dürfen sich bis zu den Herbstferien zweimal kostenlos testen lassen – und das ganz ohne Symptome.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) sagte am Donnerstag in Hannover: „Schulen sollen ein sicherer Ort sein und dafür engagieren sich alle. Aber auch die Lehrkräfte und Schulleitungen sollen sich sicher fühlen.“ Die Tests dienen deswegen auch dazu, das Sicherheitsempfinden unter den Pädagogen zu verbessern. Aber nicht nur das: Sie sollen auch Informationen über das Virus liefern. Deswegen werden die Ergebnisse von der Kassenenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), mit der das Ministerium die Strategie auf den Weg gebracht hat, einmal in der Woche übermittelt.

Den Schulen sei bereits ein entsprechender Erlass übermittelt worden. Der beinhaltet auch einen Berechtigungsbogen, der bei einem der teilnehmenden Ärzte abgegeben werden kann.

Tests können werden von ausgewählten Medizinern durchgeführt

Thorsten Schmidt, Hauptgeschäftsführer der KVN, ist überzeugt: „Wir unterstützen die Teststrategie mit freiwillig teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten aus dem niedergelassen Bereich.“ Donnerstagnachmittag waren es in ganz Niedersachsen 636 Mediziner, die sich bereiterklärt hatten, die Tests durchzuführen. Thorsten Schmidt weist aber darauf hin, dass die Praxen nur mit Termin aufgesucht werden sollen. Die Testergebnisse seien dann innerhalb von 48 Stunden verfügbar.

Doch können die Labore die zusätzlichen Tests überhaupt schultern? Derzeit seien 85 Prozent der Labore ausgelastet, erklärt der Hauptgeschäftsführer der KVN. Dies werde sich aber ändern, sobald die Welle der Reiserückkehrer komplett abgeebbt sei. Gleichzeitig macht er auch deutlich, dass der Zeitpunkt vor den Herbstferien genau richtig sei. „Bis jetzt haben wir noch nicht so ein riesiges Infektionsgeschehen. Es ist aber davon auszugehen, dass dies noch kommen wird.“ Ob die Tests für die Lehrkräfte nach den Herbstferien dann weiter durchgeführt werdenu, ist noch unklar. Eine laufende Auswertung soll dies zeigen.

Insgesamt gibt die Landesregierung für die Teststrategie elf Millionen Euro aus. Grant Hendrik Tonne betont dabei: „Mir ist völlig klar, dass die negativen Testergebnisse immer nur eine Momentaufnahme sind. Aber mir ist auch sehr klar, dass die Tests als Beitrag zu einem individuellen Sicherheitsempfinden verstanden werden.“ Dies sei ein wichtiger Beitrag zum Schulbetrieb. Für Schüler soll es aber zunächst keine kostenlosen Tests geben.

Grant Hendrik Tonne reagiert damit auf die Kritik der vergangenen Wochen. Schon vor dem Schulstart wurden vermehrt anlasslose Tests für Lehrkräfte gefordert. Gerade in den vergangenen Tagen hatte sich die Debatte noch einmal erhitzt, weil es in Hannovers Schulen zu mehreren Corona-Fällen kam (NP berichtete).

Nicht der einzige Punkt, auf den der Minister reagiert. Im Zusammenhang mit den Infektionsfällen in den Einrichtungen wurde auch immer wieder Kritik an der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt laut. Grant Hendrik Tonne lenkt ein: „Uns ist es wichtig Handlungssicherheit zu geben. Deswegen werden wir die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Gesundheitsämtern optimieren.“ Gleichzeitig betont er aber, solange das Virus existiere, werde es auch zu Corona-Fällen in den Bildungseinrichtungen kommen. „Bisher hat sich aber gezeigt, dass die Schulen keine Hotspots sind.“

