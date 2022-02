Niedersachsen fördert PCR-Testgeräte in Apotheken – KVN übt Kritik

Hannover

Niedersachsen reagiert auf den Engpass bei den PCR-Laborkapazitäten: Die Landesregierung fördert die Anschaffung von Testgeräten für Apotheken. Gut 80 Prozent des Preises werden übernommen – die maximale Förderhöhe liegt bei 3000 Euro.

„Es geht dabei nicht um die Materialienerhöhung, sondern darum, dass die Laborkapazitäten tatsächlich ausgebaut werden“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover. Von den 1700 Apotheken im Land, bieten bereits 250 PCR-Tests an. Das Land verspricht sich von der neuen Förderrichtlinie eine Kapazitätserhöhung um 20 Prozent – das entspreche 50.000 Tests pro Woche. Die Förderung gilt rückwirkend zum 24. Januar.

Weitere PCR-Tests möglich

Behrens zeigte sich zudem überzeugt: „Der große Vorteil an diesem Ansatz ist, dass Apotheken flächendeckend im ganzen Land vorhanden sind und bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Recht großes Vertrauen genießen.“ Auf diese Weise müsse keine neue Testinfrastruktur aufgebaut werden.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte darüber hinaus in der vergangenen Woche angekündigt, erneut auf die Testinfrastruktur des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) setzen zu wollen. Bereits zu Beginn der Pandemie gab es eine Kooperation zwischen der Behörde und dem Landesgesundheitsamt. Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, machte am Dienstag deutlich, dass man sich in enger Abstimmung befinde. Das Laves sei auf Abruf jederzeit einsatzbereit.

Obwohl die Landesregierung zusätzliche PCR-Kapazitäten schafft, betonte Gesundheitsministerin Daniela Behrens: „Die Sicherheit ist auch mit Antigen-Tests gewährleistet.“ Von der neuen Testverordnung, die der Bund zeitnah vorlegen will, erhofft sich die Landesregierung auch eine klare Regelung dazu, ob eine Infektion künftig auch mit einem POC-Test nachgewiesen werden kann.

Kritik von Kassenärztlicher Vereinigung

Die Pläne der Landesregierung sorgen bei der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) für wenig Zuspruch – sie lehnt die PCR-Testung durch Apotheken ab. „Bürgerinnen und Bürger sollten sich verlässlich mit einem PCR-Test dort testen lassen, wo sie bei einem möglicherweise positiven Ergebnis auch gut versorgt werden – nämlich in der Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte“, sagte der KVN-Vorstandsvorsitzende Mark Barjenbruch. Auch die Arztpraxen wären mit einer finanziellen Förderung bereit gewesen, die Tests durchzuführen und auszuwerten. Für Mark Barjenbruch ist die Förderrichtlinie eine „weitere Absurdität in der Corona-Pandemie“. Er ist überzeugt: „Auf der einen Seite priorisiert die Politik in ihrer neuen Testverordnung die Durchführung der PCR-Testungen auf bestimmte Bevölkerungsgruppen und auf der anderen Seite sollen die Testkapazitäten durch Apotheker erhöht werden. Das passt nicht zusammen“

