Braunschweig

Das Land Niedersachsen zieht eine Ausweitung der Corona-Tests bei Flüchtlingen in Betracht. Ein entsprechendes Konzept werde derzeit erstellt, sei aber noch nicht abgestimmt und benötige noch die Zustimmung verschiedener Stellen wie dem Innenministerium, sagte eine Sprecherin der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig am Donnerstag. Zu den Einzelheiten des Konzepts machte sie keine Angaben. Zuvor hatte der NDR berichtet, das Land wolle Geflüchtete künftig verdachtsunabhängig bei der Einreise testen. Bisher sei das nur bei Menschen mit Symptomen der Fall.

Täglich kommen 20 Menschen nach Niedersachsen

Der Landesaufnahmebehörde zufolge kommen derzeit täglich rund 20 Personen in Niedersachsen an. Insgesamt sind demnach 2786 Menschen in den Einrichtungen der Behörde untergebracht. Am Dienstag war bekannt geworden, dass 21 Bewohner im Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von RND/lni