Niedersachsen erneuert seine Kritik am weitgehenden Wegfall der Corona-Maßnahmen und will die Corona-Verordnung bis zum 2. April verlängern. Allerdings kann das Land dabei voraussichtlich nur die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Pflegeeinrichtungen sowie die Testpflicht für vulnerable Gruppen und in Schulen aufrechterhalten – weitere Möglichkeiten werden aber von der Landesregierung geprüft, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover. Angesichts der Kritik an den neuen Regelungen laufen derzeit Hintergrundabstimmungen zwischen den Ländern.

Niedersachsen will schneller Hotspots definieren können

Ziel der Landesregierung ist es, schneller Hotspots definieren zu können. Niedersachsen hofft dabei offenbar auf die Bund-Länder-Gespräche am kommenden Donnerstag. Die Beschlüsse werden sich laut Gesundheitsministerium aber vorerst nicht auf die neue Corona-Verordnung des Landes, die am selben Tag im Gesundheitsausschuss vorgestellt wird, auswirken.

Trotz der steigenden Zahl der Neuinfektionen – am Freitag lag die Inzidenz in Niedersachsen laut Robert-Koch-Institut bei 1319 – entfallen damit weitreichende Maßnahmen. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums machte deutlich: „Die Hauptkritik an dem Entwurf bleibt: Wir können keinerlei vorsorgenden Maßnahmen treffen.“ Denn der Entwurf der Bundesregierung für die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes sieht vor, dass der Landtag Hotspots feststellen und Maßnahmen beschließen muss. „Es kann erst auf die bestehende Infektionslage reagiert werden, wenn diese eskaliert ist“, sagte die Sprecherin.

Auch Maskenpflicht in Schulen entfällt

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte den Entwurf des Bundes bereits am Dienstag kritisiert: „Man wirft doch den Feuerlöscher nicht weg, wenn es noch brennt.“ Auf NDR Info mahnte Weil am Freitag weiter zur Vorsicht. Die Zahlen stiegen und die Infektionen griffen um sich, sagte er. Es sei wichtig, dass die kritische Infrastruktur nicht durch Personalausfälle belastet werde.

Mit Novellierung des Infektionsschutzgesetzes entfällt ab dem 2. April auch die Maskenpflicht in den Schulen. „Wir können nur darum werben, weiterhin die Maske zu tragen“, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums. Denn die Zahl der infizierten Schülerinnen und Schüler steigt wieder an.

Am Freitag konnten rund 13.000 Kinder und Jugendliche die Schule wegen eines positiven Tests nicht besuchen. Drei Schulen befanden sich komplett im Distanzunterricht, an 19 Schulen wechselten 26 Klassen ins Homeschooling.

Von Mandy Sarti