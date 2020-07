Niedersachsen erhöht Sportförderung auf 35,2 Millionen Euro

Hannover

Niedersachsen unterstützt den organisierten Sport in diesem Jahr mit mehr als 35 Millionen Euro. Die dauerhafte jährliche Finanzhilfe für den Landessportbund wurde um 3,7 Millionen Euro auf 35,2 Millionen Euro erhöht, wie Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Dienstag in Hannover sagte.

Hinzu kommt eine Beteiligung an den Mehreinnahmen der Glückspielabgabe, deren Höhe noch nicht feststeht – im vergangenen Jahr lag diese Summe bei 3,8 Millionen Euro. „2020 konnte so insgesamt die höchste Sportförderung des Landes erreicht werden“, sagte Pistorius. Wegen der hohen gesellschaftlichen Bedeutung des Sports sei das gut angelegtes Geld.

Jeder dritte Niedersachse macht Sport im Verein

Dem Ministerium zufolge treiben in Niedersachsen rund 2,6 Millionen Menschen in mehr als 9400 Vereinen aktiv Sport – das ist etwa jeder Dritte. Seit Montag ist nach der Corona-Zwangspause auch Kontaktsport wie Fußball oder Handball wieder erlaubt – allerdings nur im Rahmen des Mannschaftstrainings, nicht im Punkt- oder Testspielbetrieb.

