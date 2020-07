Niedersachsen bereitet sich auf zweite Corona-Welle vor

Hannover

Deutschlandweit steigt die Zahl der Corona-Infizierten wieder deutlich an. In Niedersachsen ist die Zahl im Vergleich zu den anderen Ländern noch niedrig. Am Freitagmorgen gab es 50 bestätigten Neuinfektionen mehr als am Vortag. In Ländern wie Baden-Württemberg sieht das ganz anders aus: Dort waren gleich 344 Menschen mehr als noch am Donnerstag an dem Virus erkrankt. Niedersachsen macht sich dennoch auf eine zweite Welle der Pandemie gefasst.

Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums, sagte am Freitag, dass man es mit Sorge beobachte, dass die Menschen wieder leichtfertiger mit der Situation umgehen. „Wir bereiten uns im Krisenstab sehr dezidiert auf ein Szenario vor, bei dem Infektionen wieder stärker auftreten.“

Anzeige

Menschen gehen sorgloser mit Corona-Regeln um

Dabei spielen vor allem auch die Reiserückkehrer eine Rolle. Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der niedersächsischen Landesregierung, macht deutlich, dass die Bundesländer, die sich bereits am Ende der Sommerferien befinden, deutlich mehr Neuinfektionen aufweisen. Deswegen appellierte er an die Bürger: „Mindestens genauso wichtig wie die Tests von Reisenden aus Risikogebieten bleibt es, dass sich weiterhin alle Bürgerinnen und Bürger an die Hygiene- und Abstandsregeln halten – sei es zu Hause in Niedersachsen oder im Urlaub.“ Andernfalls würden die bereits erzielten Erfolge zur Bekämpfung der Pandemie gefährdet.

Weitere NP+ Artikel

Wenngleich sich das Land auf eine zweite Welle vorbereitet, hält das Kultusministerium derweil an den Plänen für den Schul- und Kitabetrieb fest. „Wir sehen noch keinen Anlass, die Pläne für Schule und Kita anzupassen.“ Bereits Anfang August sollen die Kinder in Niedersachsen wieder zu einem Regelbetrieb in den Kindertagesstätten zurückkehren können. Damit wird jedem Kind, das schon vor der Pandemie einen Platz in einer Einrichtung hatte, die Betreuung möglich gemacht.

Für den Schulstart sieht Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) einen eingeschränkten Regelbetrieb vor. Bei weiter steigenden Infektionszahlen ist aber auch der Wechsel zwischen Unterricht in der Schule und Zuhause wieder denkbar. Sollten die Corona-Fälle in einigen Regionen alarmierend in die Höhe schnellen, kann es vereinzelt auch wieder zu Schulschließungen kommen. Der konkrete Plan soll unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens zwei Wochen vor Schulbeginn vorgestellt werden.

Bald wieder strengere Regeln an niedersächsischer Nordseeküste ?

In den angrenzenden Bundesländern steigt die Anspannung bereits deutlich. Die Schleswig-Holsteiner Stadt Heide führte am Freitag wieder strengere Regeln ein. Im öffentlichen Raum dürfen sich nun wieder maximal zwei Menschen unterschiedlicher Haushalte treffen. Im nahen Tourismusort Büsum an der Nordsee gelten ebenfalls strengere Beschränkungen, unter anderem eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in zwei Fußgängerzonen. Auch im niedersächsischen Cuxhaven wird über strengere Regeln nachgedacht. Grund hierfür ist die Nachlässigkeit der Touristen.

Von Mandy Sarti