Wieder Corona-Demos in mehreren Städten geplant

Hannover

In Niedersachsen sind am Samstag in zahlreichen Städten wieder Demonstrationen gegen die coronabedingten Einschränkungen geplant. In Hannover etwa haben unterschiedlichste Gruppen und einige Privatpersonen Kundgebungen angemeldet, unter anderem unter dem Motto „Für unsere Freiheit“ oder „ Deutschland sucht das Grundgesetz“. Die SPD will in Hannover gegen rechtsextreme Hetze demonstrieren, die Linkspartei plant eine Kundgebung „Gegen die sogenannten Hygienedemos“.

Demos in Braunschweig , Lüneburg und Göttingen

In Braunschweig hat die Partei „Die Rechte“ für Sonnabend eine Demonstration angemeldet, ein Bündnis gegen Rechts plant eine Gegen-Veranstaltung. Auch in Lüneburg und Göttingen sind Demonstrationen geplant.

Anzeige

Bereits am vergangenen Wochenende waren zahlreiche Menschen in unterschiedlichen Orten in Niedersachsen gegen die Corona-Bestimmung auf die Straße gegangen. Alle Veranstaltungen verliefen nach Angaben der Polizei friedlich.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von RND/lni