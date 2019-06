Braunschweig

Mit der Hitzewelle steigt die Waldbrandgefahr in Niedersachsen. Besonders betroffen sei am Dienstag der Osten Niedersachsens, am Mittwoch seien es die Regionen Uelzen, Faßberg, Bergen und Nienburg, sagte die Meteorologin Corina Schube vom Deutschen Wetterdienst am Montag. Von Donnerstag an sinke die Waldbrandgefahr wieder; es sei jedoch nicht ungefährlich. Am Mittwoch werden in Niedersachsen Temperaturen bis 37 Grad erwartet.

Autos sollen nicht auf Wiesen geparkt werden

„Es sollten keine Zigaretten aus dem Fenster geschmissen werden“, sagte Schube in Braunschweig. Auch sollten Autos mit heißen Katalysatoren nicht auf Wiesen abgestellt werden, da diese bereits trocken seien. Bei Bränden sei es wichtig, sofort die Feuerwehr zu rufen. Wanderer sollten die Vorschriften der Forstbehörden befolgen und genügend Getränke mitnehmen.

Im brandenburgischen Jüterborg war ein Waldbrand auf einer Fläche von 774 Hektar im Juni erst nach Tagen gelöscht worden.

Lesen Sie auch: Erster Politiker fordert „Wald-Verbot“ für alle.

Von RND/lni