Angesichts weiter steigender Infektionszahlen will Niedersachsen schneller zu Restriktionen greifen. Das von der Tourismusbranche heftig kritisierte Beherbergungsverbot wurde unterdessen per Gericht gekippt. Ob das aber die Herbstsaison noch rettet, ist offen.

Der Schriftzug „Hotel“ an verschiedenen Hotels in der Region Hannover. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat das Beherbergungsverbot des Landes für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots in einem Eilverfahren für rechtswidrig erklärt. Quelle: Stratenschulte/Kappeler/RND-Collage