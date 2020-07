Hannover

Auch in Niedersachsen wurde bereits über die Einführung eines Paritätsgesetz diskutiert. Doch in der rot-schwarzen Landesregierung konnte keine Mehrheit für das Thema gefunden werden – die CDU sperrte sich. Doch damit ist die Debatte nicht vom Tisch, man wolle weiter diskutieren, heißt es. Doch wie kann das nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts funktionieren? Imke Byl (Grüne) gibt im NP-Interview Antworten.

Frau Byl, in Thüringen ist das Paritätsgesetz gescheitert. Auch in Niedersachsen wurde darüber diskutiert, die Sitze zu gleichen Teilen an Frauen und Männer zu verteilen. Hat das so überhaupt noch eine Zukunft?

Klar. Das Urteil ist ein Auftrag, die Parität so zu verankern, dass sie gerichtsfest ist. Bei uns im Landtag sitzen weniger als 30 Prozent Frauen, obwohl das der Ort ist, an dem für alle Menschen in Niedersachsen grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden. Zur Demokratie gehört die gerechte Beteiligung von Frauen. Die vielen Männerrunden aufzulockern, klappt aber offensichtlich nicht ohne Paritätsgesetz. Drei der zehn Verfassungsrichterinnen und -richter haben ein Sondervotum abgegeben und mit Blick auf den Verfassungsauftrag der Gleichstellung für das Paritätsgesetz votiert, das ist immerhin ein Erfolg.

„Sicherstellen, dass der parlamentarische Prozess in Gang kommt“

Sie setzen sich in Niedersachsen für eine Enquete-Kommission zu dem Thema ein. Was versprechen Sie sich davon?

Thüringen zeigt, wie anspruchsvoll die Erarbeitung eines rechtssicheren Paritätsgesetzes ist. Deshalb haben wir schon Anfang letzten Jahres eine fraktionsübergreifende Enquete-Kommission gefordert. Sie soll zusammen mit Expertinnen und Experten einen Gesetzesvorschlag erarbeiten. Die CDU hat das abgelehnt. Die SPD wollte, hat aber gekuscht und will intern weiter beraten. Wir bringen mit Blick auf das Thüringen-Urteil unseren Antrag deshalb noch einmal ein. Die Aufgabe ist zu komplex, als dass die SPD das allein mit sich im Kämmerlein ausmacht. Der Ministerpräsident hat nun erklärt, dass er die Verfassung für die Parität ändern will. Das ist prima, aber schon nach seiner letzten Paritäts-Ankündigung ist rein gar nichts passiert. Deshalb wollen wir mit der Enquete-Kommission sicherstellen, dass jetzt endlich der parlamentarische Prozess in Gang kommt.

Die CDU hat jetzt entschieden, zumindest eine Frauenquote für Führungspositionen einzuführen, wieso reicht es nicht, wenn die Parteien das eigenständig klären?

Schauen Sie sich die Parlamente an, dann sehen Sie, wie gut das mit der Freiwilligkeit klappt. Die CDU-Männerwelt ist leider noch meilenweit entfernt, eine gerechte Beteiligung von Frauen zu akzeptieren. Die Gleichstellung aller Geschlechter hat schon jetzt im Grundgesetz Verfassungsrang. Gleichberechtigte Mitbestimmung ist also für unsere Demokratie ein Muss, keine nette Zugabe.

Den Grünen gelingt es schon lange, die Mandate gerecht aufzuteilen. Was macht ihre Partei anders?

Wir nehmen das Thema ernst und haben deshalb klare Regeln. Das parlamentarische System ist von Männern erfunden worden, bevor es überhaupt ein Frauenwahlrecht gab. Es ist nun einmal schwierig, Strukturen aufzubrechen, in denen Männer dominieren. Das gilt überall, auch in Unternehmen zum Beispiel. Daher braucht es Frauenquoten und darüber hinaus gezieltes Ansprechen von Frauen, Sichtbarkeit von Frauen in Führungsrollen, Vetorechte für Frauen und anderes mehr. Solange viele Frauen durch eine wenig gerechte Aufteilung bei Hausarbeit und Kindererziehung aber dreifach belastet sind und durchschnittlich weniger Freizeit haben, können sie sich deutlich weniger politisch engagieren. Deshalb ist es gut, wenn Männer, die das erkennen und ebenfalls ändern wollen, Frauen entlasten und ihnen den Rücken für politisches Engagement stärken.

Von Mandy Sarti